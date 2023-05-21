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    «Ман Сити» нокаутирует «Челси», а «Интер» наберет три очка в Неаполе

    Экспресс дня 21 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Эрлинг Холанн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» среди недели уничтожил мадридский «Реал» (4:0) и вышел в финал Лиги чемпионов.

    И сейчас сложно представить, что до конца сезона найдется команда, которая сможет остановить банду Хосепа Гвардиолы.

    С «Челси» в предстоящем матче, скорее всего, случится то же самое, что и с «Релалом». И здесь дело не только в том, что «синие» просто развалились по ходу сезона.

    В случае победы в предстоящем матче «Ман Сити» досрочно станет чемпионом Англии.

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    • Разбить «Челси» и забрать титул — с такой мотивацией «горожане» разорвут кого угодно.

    Вполне логично предположить, что «Сити» выиграет с разницей в два-три мяча.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1.80.

    «Наполи» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Для «Наполи» предстоящий матч не имеет никакого значения с турнирной точки зрения — только престиж.

    Неаполитанский клуб, досрочно ставший чемпионом, спокойно завершает сезон, в то время как «Интеру» нежелательно терять очки.

    «Нерадзурри» все еще не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Есть, конечно, еще один способ, как туда попасть. «Интер» автоматически станет участником группового этапа, если 10 июня победит «Манчестер Сити» в финале текущего розыгрыша.

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    Но в миланском клубе наверняка догадываются, что до этого лучше не доводить. Проще решить этот вопрос сейчас.

    Скорее всего, «Интер» обыграет потерявший мотивацию «Наполи». К слову, в четырех предыдущих матчах у неаполитанцев лишь одна победа, а в прошлом туре они проиграли «Монце».

    Ставка: победа «Интера» с форой (0) за 1.92.

    «Атлетико» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» на прошлой неделе упустил шикарную возможность подняться на второе место в таблице Ла Лиги.

    «Матрасники» проиграли на выезде «Эльче» (0:1), абсолютно худшей команде испанского сезона.

    Но это всего лишь досадное недоразумением. Перед этим «Атлетико» выдал отрезок из десяти матчей, в которых одержал девять побед. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Барселоной» (0:1).

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    «Осасуна» в прошлом туре выиграла у «Альмерии», благодаря чему прервала серию из трех поражений.

    Самым большим разочарованием для клуба из Памплоны стало поражение от «Реала» (1:2) в финале Кубка Испании.

    В общем, «Атлетико» наверняка реабилитируется за недавнее поражения от аутсайдера.

    Скорее всего, команда Диего Симеоне выиграет с разницей в один-два мяча.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.37.

    Общий коэффициент — 4.73.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 21 мая: прогноз, ставка (4.73), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Экспресс. «Ман Сити» нокаутирует «Челси», а «Интер» наберет три очка в Неаполе
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