В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Милана». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

За два тура до финиша чемпионата Англии «Борнмут» разместился на 14 строке в турнирной таблице. Зону вылета он опережает на восемь пунктов, так что прописку в элите на следующий сезон сохранил.

«Вишни» ударно провели конец прошлого месяца, выиграв два матча у своих прямых конкурентов, что и определило их судьбу. После этого они расслабились и проиграли две последующий встречи.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на четвертой позиции, которая дает билет в Лигу чемпионов. Однако пятую строку он обходит всего на балл, но имеет при этом матч в запасе.

Манкунианцы смогли победить в своей последней игре чемпионата, одолев в родных стенах «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. И этой викторией они прервали серию из двух фиаско подряд, где они уступили по 0:1 на выезде «Брайтону» и «Вест Хэму».

В случае победы в этой игре «МЮ» почти решит свой вопрос с путевкой в Лигу чемпионов. Прогнозируем, что гости ее добудут, ведь хозяева вряд ли будут сильно сопротивляться, так как утратили уже турнирную мотивацию.

Ставка: победа «МЮ» за 1.50.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» за два тура до финиша немецкого первенства идет во главе турнирной таблицы, но дортмундскую «Боруссию» опережает всего лишь на одно очко, так что финиш сезона обещает быть напряженным.

Свои три последние игры чемпионата мюнхенцы выиграли, одолев скромные «Шальке», «Герту» и «Вердер». Перед этим же они не побеждали на протяжении четырех игр во всех турнирах, дважды уступив этом отрезке.

«РБ Лейпциг» расположился на третьей позиции в таблице Бундеслиги. На первые две строки он не претендует, а от пятой позиции оторвался только на четыре очка, поэтому команде еще предстоит отстоять свое право сыграть в следующей ЛЧ.

«Быки» в отрезке последних пяти встреч чемпионата раз уступили и добыли четыре выигрыша. Причем три из них состоялись в трех минувших турах, но каждая из этих викторий была минимальной.

«Баварии» не в коем раза нельзя терять очки в свете борьбу за золото. Так что наверняка мюнхенцы приложат и обыграют удобного для них в последнее время соперника.

Ставка: победа «Баварии» за 1.50.

«Милан» — «Сампдория»

Футбол. Чемпионат Италии

В преддверии этого поединка «Милан» завершил выступление в ЛЧ, проиграв на стадии полуфинала соседям из «Интера». В чемпионате же «россонери» за три тура до финиша идут пятыми, отставая от заветной четвертой позиции на четыре очка.

В прошлой игре Серии А миланцы проиграли на выезде скромной «Специи» со счетом 0:2. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где трижды выиграли при четырех ничьих.

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«Сампдория» еще пару туров тому назад официально оформила свой вылет во второй по рангу дивизион Италии. Генуэзцы идут последними и вряд ли смогут подняться со дна турнирки.

Последний раз коллектив побеждал в рамках чемпионате еще в середине марта. После того он провел восемь встреч, в которых поровну поделили мировые исходы и проигрыши.

На своем поле «Милан» просто обязан обыгрывать безнадежного аутсайдера лиги с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.61.

Общий коэффициент — 3.62.