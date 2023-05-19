В этом экспрессе рассмотрим предстоящие поединки в испанской Примере, немецкой Бундеслиги и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лион» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лион» еще не теряет надежды добыть билет в еврокубки. За четыре тура до финиша первенства он идет на седьмой позиции, но от заветной пятой строки отстает на четыре балла.

В минувшем туре «ткачи» неожиданно на выезде уступили немотивированному «Клермону» со счетом 1:2. Перед этим же они смогли выиграть пять поединков из шести при одном фиаско. Отметим, что последние шесть игр «Лиона» неизменно были верховыми.

«Монако» наверняка не сможет добыть билет в Лигу чемпионов, но путевка в Лигу Европы у монегасков почти в кармане. Сейчас они идут четвертыми, опережая на шесть баллов шестую строку.

В своей последней игре чемпионата клуб из Княжества на своем поле расписал мировую 0:0 с «Лиллем», туром ранее обыграл в гостях безнадежного аутсайдера «Анже» 2:1, а перед этим дважды крупно проиграл всухую.

В данном противостоянии рекомендуем ставить на более мотивированных хозяев, но только с 0 форой.

Ставка: победа «Лиона» с 0 форой за 1.67.

«Фрайбург» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Фрайбург» за два тура до финиша Бундеслиги расположился на пятой позиции, но от четвертой лигачемпионовской строки отстает на три пункта. Стоит отметить, что ниже он уже точно не опуститься.

«Бразильцы» отвратительно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв в них своим главным конкурентам — 0:1 дома «РБ Лейпцур» и в Берлине 2:4 «Униону». До этого же они выиграли три матча подряд, но у команда из нижней части турнирки.

«Вольфсбург» разместился на строку ниже предстоящего противника, но отстает от него аж на семь баллов. Конкуренты же сильно поджимают, так что «волки» вполне еще могут выпасть из еврокубковой зоны.

«Зелено-белые» сравнительно неплохо проводят свой финишный отрезок, выиграв три матча из пяти при одной ничьей и фиаско. В минувшем туре они одолели дома «Хоффенхайм» 2:1.

Так как обе команды в этой игре будут нацелены на завоевания трех баллов, то наверняка они не будут отсиживаться в обороне и порадуют зрителей голами.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.73.

«Кадис» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании

«Кадис» за четыре тура до финиша Примеры находится в непосредственной близости к зоне вылета, опережая ее всего лишь на один балл. Так что угроза в понижение в классе очень существенная.

В отрезке последних шести матчей чемпионата коллектив смог выиграть один раз при одной мировой и четырех фиаско. Одно из них было как раз в минувшем игровом дне в гостях от «Мальорки» 0:1.

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«Вальядолид» имеет на счету такое же количество баллов, как и у предстоящего противника, но идет на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

«Пусела» просто отвратительно проводит свой финишный отрезок чемпионата, проиграв в четырех минувших поединках. В прошлом туре она была разгромлена на своем поле 0:3 «Севильей».

В поединке двух претендентов на вылет рекомендуем ставить с 0 на «Кадис», который более лучше выступает в последнее время, да и играет дома.

Ставка: победа «Кадиса» с форой 0 за 1.57.

Общий коэффициент — 4.53.