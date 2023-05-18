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    «Ювентус» — «Севилья»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз рассмотрим предстоящие поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Севилья» — «Ювентус»

    Футбол. Лига Европы

    Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Турине, завершился вничью со счетом 1:1. Причем гости забили первыми и ответный мяч пропустили только на седьмой компенсированной минуте встречи.

    После того поединка «Севилья» разгромила «Вальядолид» на его поле 3:0 в рамках Примеры, где она идет пока десятой, но от седьмой строки отстает всего на балл. Отметим, что у «нервионцев» только одно фиаско за 11 последних игр при семи победах.

    «Ювентус» также после того матча одержал викторию на внутренней арене, одолев на своем поле 2:0 «Кремонезе» и закрепился в топ-4, оторвавшись на восемь баллов от пятой строки.

    Туринский коллектив не знает горечи поражений на протяжении своих последних пяти встреч, выиграв за это время три из них, причем в двух случаях даже не пропуская.

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    • Обе команды наверняка постараются внимательно сыграть у своих ворот, учитывая мировой исход первого поединка, поэтому изобилием забитых мячей вряд ли порадуют.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.74.

    «Байер» — «Рома»

    Футбол. Лига Европы

    «Рома» в первом поединке этих команд смогла добыть минимальную домашнюю викторию со счетом 1:0, забив единственный мяч по истечению часа игры. Отметим, что данная победа стала единственной для итальянцев за последние шесть встреч.

    После того римляне расписали мировую 0:0 с «Болоньей» в чемпионате Италии и находятся за три тура до финиша на шестой строке, отставая на шесть баллов от топ-4.

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    «Байер» также не смог выиграть свой поединок после встречи этих команд в Риме, расписав мировую со «Штутгартом» 1:1 в рамках Бундеслиги, где он идет шестым и выше уже точно не поднимется.

    У «аптекарей» сейчас 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они поровну поделили мировые и проигрыши, забив в данном отрезке всего два мяча при четырех пропущенных.

    «Рома» под предводительством Моуринью будет в этом поединке играть на удержание счета и наверняка не даст развернуться «Байеру» в атаке, который к тому же в последнее время имеет большие проблемы с реализацией.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.75.

    «Базель» — «Фиорентина»

    Футбол. Лига конференций

    Неделю тому назад во Флоренции неожиданную викторию отпраздновал «Базель», выиграв в волевом стиле со счетом 2:1. Причем швейцарцы вырвали победу уже в компенсированное время.

    И после этого поединка «Базель» был разгромлен в выездной игре «Сенкт-Галленом» 1:6 в чемпионате Швейцарии, где он идет аж шестым и рискует пролететь мимо следующих еврокубков.

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    «Фиорентина» же смогла реабилитироваться, переиграв на своем поле «Удинезе» со счетом 2:0, прервав тем самым свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой она дважды уступала.

    На внутренней арене «фиалки» уже точно выше восьмой позиции не поднимутся. Так что для обоих команд гарантированно попасть в еврокубки можно будет только, если выиграть этот турнир.

    Так как обе команды далеко не безгрешны в обороне, да и результат первого матча обязывает итальянцев идти вперед, то и на этот раз от них стоит ждать верхового исхода.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.68.

    Общий коэффициент — 5.11.

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    Экспресс дня 18 мая: прогноз, ставка (5.11), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Экспресс. Низовые матчи в Севилье и Леверкузене, результативная игра в Швейцарии
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