В новом экспрессе рассмотрим предстоящий матч между «Ман Сити» и «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, а также поединки Кубка Сербии и чемпионата Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ман Сити» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Мадриде, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. «Сливочные» открыли счет в первом тайме, но не смогли удержать минимальное преимущество, пропустив во втором.

После того поединка «горожане» добились убедительной победы в матче АПЛ над «Эвертоном» 3:0, а конкурент в лице «Арсенала» потерпел поражение, так что уже в следующем туре подопечные Гвардиолы могут оформить чемпионский титул.

Мадридский коллектив также после того поединка смог добиться виктории, одолев на своем поле скромно «Хетафе» 1:0, правда, играя далеко не оптимальным составом, дам отдых лидерам.

На чемпионство «Реал» уже не претендует и ведет борьбу с «Атлетиком» за серебряные награды. Однако ниже четвертой строки «галактикос» не опустятся, так что билет в ЛЧ на следующий сезон у них в кармане.

Как и в первом поединке, в ответном также вполне можно рассчитывать на обмен голами ,ведь обе команды вряд ли отойдут от своего атакующего стиля.

Ставка: обе забьют — да за 1.65.

«Бочка Топола» — «Црвена Звезда»

Футбол. Кубок Сербии

«Бочка Топола» этот сезон может занести себе в актив. В чемпионате страны команда ведет борьбу за медали и уже точно обеспечила себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Что касаемо Кубка Сербии, то до данного этапа коллектив не встречал должного сопротивления на своем пути, ведь играл он в основном с клубами из низших лиг.

«Црвена Звезда» нацелилась в текущем сезоне на золотой дубль. Не так давно белградцы стали чемпионами страны , досрочно оформив титул в игре как раз с предстоящим противником 4:1.

На внутренней арене «звездаши» в этом сезоне не потерпели ни одного поражения, а вот предыдущую стадию Кубка преодолели с трудом, обыграв своего оппонента только по пенальти.

И хотя «Црвена Звезда» будет играть на выезде, это не должно помешать белградцам добыть победу еще в основное время и выйти в финал.

Ставка: победа «Црвены Звезды» в основное время за 1.60.

«Лиепая» — «РФШ»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Лиепая» в прошлом чемпионате Латвии стала четвертой, проиграв конкуренцию за третье место как раз предстоящему противнику. В текущем же она пока идет третьей, но уже много проигрывает лидеру.

В минувшем туре «Лиепая» на своем поле крупно проиграла ФК «Риге» со счетом 0:4, и тем самым прервала свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой пять раз победила.

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«РФШ» в минувшем первенстве финишировала на третьей позиции, проиграв победителю первенства аж девять очков, да и от второй позиции отрыв был немалым.

В текущем же сезоне столичный коллектив после идет вторым, проигрывая лидеру четыре очка, но еще не уступал в текущем первенстве. Причем пропустил он лишь четыре гола при 26 забитых.

«РФШ» набрал приличный ход, да и со своим предстоящим противником играет очень хорошо. В общем, ставим на викторию гостей.

Ставка: победа «РФШ» за 1.63.

Общий коэффициент — 4.30.