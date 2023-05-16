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    «Интер» засушит «Милан», а «Лиллестрем» и «Рига» добудут по три очка

    Экспресс дня 16 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 мая
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    «Милан» — «Интер»
    В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, а также на игры в чемпионатах Норвегии и Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Милан»

    Футбол. Лига чемпионов

    Неделю тому назад в первом поединки этих команд комфортную победу со счетом 2:0 добыл «Интер», забив оба гола еще на старте поединка до 11 минуты матча.

    Последнюю осечку «нерадзурри» допустили месяц назад в ответной игре 1/4 финала ЛЧ с «Бенфикой», после чего они одержали виктории во всех семи последующих поединках. На выходных «Интер» уверенно переиграл «Сассуоло» 4:2 в чемпионате, где идет третьим, опережая на пять очков пятую строку.

    «Милан» же после поражения от «Интера» также провел поединок во внутренней арене, в котором уступил на выезде аутсайдеру «Специи» со счетом 0:2.

    И с 61 зачетным пунктом «россонери» идут на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от топ-4 уже на четыре очка. Отметим, что коллектив Пиоли проиграл свои две последние игры, а перед этим не знал фиаско на протяжении девяти встреч.

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    • «Интер» наверняка будет играть на удержание счета, а «Милан» вряд ли сможет доставить много проблем своему оппоненту, так как на финише сезона он, похоже, выдохся, да и неудачно играет против «нерадзурри» в последнее время.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    «Лиллестрем» — «Сарпсборг»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    В прошлом сезоне «Лиллестрем» немного не дотянул до медалей, финишировав на четвертой строке с отставание в три балла от третьей позиции. В текущем же первенстве он пока идет вторым.

    За шесть проведенных игр «желто-черные» четыре матча выиграли и дважды уступали, а от лидера отстают на семь пунктов. В минувшем туре они на выезде одолели 1:0 середняка «Одд».

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    «Сарпсборг» прошлый чемпионат Норвегии завершил в середине турнирной таблицы. Причем существенно отстав от еврокубковых мест. В этом первенстве коллектив пока также идет на экваторе турнирки.

    «Бело-синие» за шесть проведенных встреч потерпели одно фиаско еще на старте сезона, дважды победили и три матча свели вничью. В своей последней проведенной игре «Сарпсборг» дома переиграл 2:1 «Бранн».

    Как правило, «Лиллестрем» на своем поле не имеет проблем с предстоящим противником, зачастую его обыгрывая. Так что и на этот раз ждем виктории хозяев.

    Ставка: победа «Лиллестрема» за 1.83.

    «Ауда» — «Рига»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    «Ауда» минувший сезон завершила на пятой строке в турнирной таблице, безнадежно отстав от четверки лидеров, но в то же время и существенно опередив шестую строку.

    В этом же первенстве коллектив находится в середине турнирной таблицы, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза. В минувшем туре он смог отобрать очки у прошлогоднего чемпиона «Валмиеры», сыграв 1:1.

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    В прошлом чемпионате «Рига», которая является 3-кратным чемпионом Латвии, финишировала на второй позиции, отстав от победителя первенства на четыре очка.

    В новом сезоне столичный коллектив идет во главе турники, выиграв десять игр при двух мировых исходах, причем пропустив за все время только четыре гола при 30 забитых.

    «Рига» выиграла у предстоящего противника во всех семи очных встречах, причем пять раз всухую. На этот раз также ждем выигрыша гранда латвийского футбола и ставим на него с форой -1.

    Ставка: победа «Риги» с форой (-1) за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.95.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 16 мая: прогноз, ставка (4.95), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Экспресс. «Интер» засушит «Милан», а «Лиллестрем» и «Рига» добудут по три очка
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