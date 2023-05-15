В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи французской Лиги 2, ирландской Премьер-лиги и чемпионата Фарерских островов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Анси» — «Гавр»

Футбол. Чемпионат Франции

«Анси» всеми силами старается сохранить свое место во втором французском дивизионе. Сейчас коллектив находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл при игре в запасе.

Финишный отрезок команда проводит не лучшим образом, выиграв лишь раз за девять встреч. Также в этот период она пять матчей проиграла и трижды сыграла вничью. Причем две мировые были в прошлых двух турах.

«Гавр» уверенно движется к повышению в классе. За четыре тура до финиша второго французского дивизиона он идет во главе турнирки, опережая на шесть очков третью строку при игре в запасе.

Последний раз коллектив в чемпионате не смог разжиться баллами еще на старте сезона, проиграв единственный раз в текущем первенстве. За минувшие же девять матчей у «Гавра» пять викторий и четыре мировые.

Лидер первенства на протяжении всего сезона демонстрирует прагматичный футбол, немного забивая и мало пропуская. По всей видимости, и в игре с аутсайдером «Гавр» не изменит свой тактике и выдаст очередной низ.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

«Шемрок Роверс» — «Сент-Патрикс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» доминирует в Ирландии уже на протяжении последних трех лет. В этом сезоне «обручи» также являются одним из главных претендентов на победу.

После 15 туров они лидируют, опережая на два балла ближайшего преследователя. Отметим, что «зелено-белые» потеряли очки только один раз за последние девять игр. К данному же поединку «Шемрок» подходит с серией из пяти побед.

«Сент-Патрикс» — крепкий середняк чемпионата Ирландии. Команда изредка в последнее время добирается до призовых мест, а так в основном заканчивает в середине турнирки.

В этом сезоне «красно-белые» также расположились на экваторе таблицы, отставая на пять пунктов от третьей строки. Команда выиграла свои две последние игры, одолев оба раза команды из второй части турнирки. Перед этим же она трижды кряду уступила.

«Шемрок Роверс» удачно играет против «Сент-Патрикс» в последнее время, обыграв его в четырех из пяти последних очных встреч. Вот и на этот раз прогнозируем викторию хозяев, которые к тому же набрали крейсерский ход.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.57.

«Викингур» — «АБ Аргир»

Футбол. Чемпионат Фарерских островов

«Викингур» — это одна из команд топ-4 чемпионата Фарерских островов, на счету которой и победы в чемпионате, и в Кубке. В этом сезоне она пока идет четвертой, незначительно отставая от третьей позиции.

К данной игре «черно-голубые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, начавшаяся с мировой против «ХБ Торсхавн» 1:1, а продолжившаяся двумя минимальными выигрышами.

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«АБ Аргир» — типичная команда-лифт, балансирующая между первой и высшей лигой. И в этом сезоне ей будет трудно отстоять свое место в элите, ведь она с одним баллом идет на самом дне турнирки.

Причем за восемь проведенных встреч текущего первенства коллектив смог забить всего лишь один гол при 15 пропущенных.

Один из грандов фарерского футбола не должен испытать проблем с главным неудачником этого сезона, и наверняка выиграет с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Викингура» с форой (-1) за 1.50.

Общий коэффициент — 3.65.