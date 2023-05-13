В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «ПСЖ». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» на данный момент находится на четвертой позиции, которая дает билет в Лигу чемпионов. Однако пятую строку он обходит всего на балл, но имеет при этом матч в запасе.

Манкунианцы отвратительно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе — «Брайтону» и «Вест Хэму» на выезде по 0:1. Перед этим же в рамках АПЛ они не уступали на протяжении пяти игр, выиграв четыре из них.

«Вулверхэмптон» разместился в середине турнирной таблицы АПЛ и уже решил свой вопрос с сохранением прописки на следующий сезон. Так что уже может спокойно доигрывать сезон.

«Волки» весьма неплохо проводят свой финишный отрезок, выиграв четыре поединка из шести последних, правда, каждый раз побеждая в родных стенах. Оба же поединка на выезде в этот период они проиграли.

Вот и на этот раз также ждем, что на выезде «Вулвз» не смогут разжиться баллами, ведь манкунианцы будут предельно мотивированны в этой встрече.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.60.

«ПСЖ» — «Аяччо»

Футбол. Чемпионат Франции

За четыре тура до финиша «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов, так что чемпионский титул уже не должен упустить.

Парижане в финишном отрезке их последних пяти встреч чемпионата допустили только одну осечку, проиграв в позапрошлом туре дома 1:3 «Лорьяну». Остальные же четыре матча в этот период они выиграли.

«Аяччо» расположился в зоне вылета и наверняка вернется во второй по значимости французский дивизион, так как отставание от спасительных позиций составляет 11 очков.

Последний раз островитяне побеждали аж в феврале, после чего дважды сыграли вничью и потерпели семь поражений. Причем в трех последних играх «Аяччо» не забил ни одного гола.

У аутсайдера нет ни малейшего шанса зацепиться в этой игре за благоприятный результат. Наверняка парижане не будут церемониться с ним и выиграют с внушительной разницей.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.60.

«Бавария» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» за три тура до финиша немецкого первенства идет во главе турнирной таблицы, но дортмундскую «Боруссию» опережает всего лишь на одно очко, так что финиш сезона обещает быть напряженным.

Свои две последние игры чемпионата мюнхенцы выиграли, одолев скромные «Герту» и «Вердер». Перед этим же они не побеждали на протяжении четырех игр во всех турнирах, дважды уступив этом отрезке.

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«Шальке» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас «кобальтовые» идут на безопасной позиции, но опережают зону прямого вылета на два очка.

Стоит отметить, что гельзенкирхенцы весьма неплохо проводят свой финишный период, ведь команда одержала три победы в четырех последних матчах, одолев таких соперников как «Майнц», «Вердер» и «Герту».

Для «Баварии» «Шальке» очень удобный соперник, ведь мюнхенцы выиграли пять последних матчей с общим счетом 22:0. И хотя «кобальтовые» сейчас смотрятся весьма неплохо, но против столько грозного соперника у них шансов нет.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.53.

Общий коэффициент — 3.91.