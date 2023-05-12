В данном экспрессе рассмотрим предстоящие поединки в испанской Примере, итальянской Серии А и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ланс» — «Реймс»

Футбол. Чемпионат Франции

За четыре тура до финиша французского первенства «Ланс» находится на второй строке, дающей прямой билет в ЛЧ. От лидера он отстает на шесть баллов, а третий «Марсель» обходить на два пункта.

«Красно-желтые» очень сильно проводят финишный отрезок, выиграв семь встреч из восьми последних при одном фиаско, которое было от «ПСЖ» 1:3 в гостях. К данному же поединку они подходят с серией из трех выигрышей подряд.

«Реймс» плотно засел в середине турнирной таблицы Лиги 1 и уже никаких задач на сезон не решает. В лучшем случае коллектив может финишировать в топ-8.

«Красно-белые» смогли выиграть свою последнюю игру чемпионата, обыграв дома со счетом 1:0 «Лилль». Перед этим же они не побеждали на протяжении четырех игр, проиграв трижды за этот период.

Очень мотивированный «Ланс» при своих зрителя просто обязан брать три очка в игре с соперником, который уже просто доигрывает этот сезон.

Ставка: победа «Ланса» за 1.54.

«Лацио» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» ведет отчаянную борьбу за путевку в Лигу чемпионов. И за четыре тура до финиша этого розыгрыша Серии А идет третьим в таблице, но от пятой строки оторвался всего три пункта.

Римский коллектив не особо успешно проводит свой финишный отрезок чемпионата, проиграв трижды за последние четыре игры при одном выигрыше. В минувшем туре он в гостях уступил «Милану» 0:2.

«Лечче» же всеми силами старается сохранить свою прописку в элитном дивизионе. На текущий момент команда находится на безопасной позиции, но зону вылета обходит только на четыре очка.

Коллектив просто ужасно проводит свой финишный отрезок, выиграв только один поединок из 11 последних при одной мировой и аж девяти фиаско. В прошлом туре он дома уступил 0:1 соседу по турнирке «Вероне».

И хотя «Лацио» в последнее время сильно сдал, но с таким соперником, да и на своем поле, очки терять просто не имеет права.

Ставка: победа «Лацио» за 1.70.

«Мальорка» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании

За пять туров до финиша этого розыгрыша Примеры «Мальорка» расположилась в середине турнирной таблицы, опережая на семь баллов зону вылета.

Островитяне за прошедшие три игры набрали только один балл, а до этой серии зарабатывали очки на протяжении четырех встреч подряд, дважды победив за данный период.

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«Кадис» же находится в непосредственной близости к зоне вылета, опережая ее всего лишь на один балл. Так что угроза в понижение в классе очень существенная.

В отрезке последних пяти матчей чемпионата коллектив смог выиграть один раз при одной мировой и трех фиаско. Одно из них было как раз в минувшем игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:5.

В данном поединке рекомендуем ставить с Х на гостей, которые имеют больше мотивации на этот поединок, чем хозяева.

Ставка: Х2 за 1.77.

Общий коэффициент — 4.63.