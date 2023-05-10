В новом экспрессе рассмотрим предстоящий матч между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов, а также ближайшие игры в Армении и Казахстане. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Милан» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов — о чем-то подобном в начале сезона было смешно даже мечтать.

Но «россонери» и «нерадзурри» в итоге пробились в четверку лучших клубов Европы. И надо сказать, вполне заслуженно.

«Милан» в четвертьфинале справился с мощным нападением «Наполи». В домашней игре команда Стефано Пиоли одержала победу со счетом 1:0, а ответная встреча завершилась вничью — 1:1.

Любопытно, что «Милан» пропустил лишь один мяч в шести предыдущих матчах Лиги чемпионов.

«Интер» в 1/4 финала выиграл по сумме двух матчей у «Бенфики». Ключевой стала гостевая победа со счетом 2:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Интер» мощно проводит финишный отрезок. Команда Симоне Индзаги выиграла пять предыдущих матчей с общим счетом 15:1.

Но есть подозрение, что в предстоящей игре будет очень много борьбы и эмоций, а самого интересного, голов, возможно, вообще не будет.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.65.

«Арарат-Армения» — «Алашкерт»

Футбол. Чемпионат Армении

«Арарат-Армения» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. Отставание от идущего первым «Урарту» составляет семь очков, но конкурент провел на одну игру больше.

У хозяев была небольшая пробуксовка в конце апреля. Сначала они сыграли вничью с «Урарту», а потом проиграли с разгромным счетом «Пюнику» (1:4).

«Алашкерт» находится в таблице рядом с «Араратом-Арменией», но расстояние между ними составляет 12 очков.

В отличие от соперника, «Алашкерт» здорово провел недавние матчи, одержав три победы подряд.

Пожалуй, в данном случае есть смысл поставить на голы. Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: обе команды забьют за 1.86.

«Мактаарал» — «Астана»

Футбол. Чемпионат Казахстана

«Астана» набрала 18 очков в восьми турах и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от Кызыл-Жара на одно очко.

С учетом Кубка Казахстана победная серия «Астаны» составляет четыре матча. На этом отрезке она забила 11 мячей.

Также стоит отметить, что «Астана» в новом сезоне пока ни разу не теряла очки на выезде, одержав три победы.

Все прогнозы на футбол

И все указывает на то, что гости продлят серию. «Мактаарал» на данный момент худшая команда чемпионата. Хозяева набрали всего лишь три очка и занимают последнее место.

Логично предположить, что фаворит обыграет аутсайдера. Возможно, даже с разгромным счетом.

Ставка: победа «Астаны» с форой (-1,0) за 1.51.

Общий коэффициент — 4.63.