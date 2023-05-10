ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Шанс на реванш для Гвардиолы и первое за 20 лет миланское дерби НеймарТрансферный дайджест. 2-8 мая Джуд БеллингемГлавный плеймейкер, ключевой игрок полузащиты или запасной. Что ждет Беллингема в «Реале»
  • 12:41
    • Мане может вернуться в АПЛ
  • 12:27
    • Стало известно, в каком случае Ла Лига позволит «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси
  • 12:16
    • Николич не вернется в РПЛ в ближайшее время
  • 09:42
    • «Тоттенхэм» может приобрести полузащитника «Барселоны»
  • 08:37
    • Неймар готов покинуть «ПСЖ»
  • 08:17
    • «Лейкерс» выиграл у «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» уступил «Майами»
  • 08:02
    • «Вегас» разгромил «Эдмонтон» и повел в серии
    Все новости спорта

    «Интер» и «Милан» «засушат» матч, а «Астана» обыграет аутсайдера

    Экспресс дня 10 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тэо Эрнандес
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящий матч между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов, а также ближайшие игры в Армении и Казахстане. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Милан» — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал

    Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов — о чем-то подобном в начале сезона было смешно даже мечтать.

    Но «россонери» и «нерадзурри» в итоге пробились в четверку лучших клубов Европы. И надо сказать, вполне заслуженно.

    «Милан» в четвертьфинале справился с мощным нападением «Наполи». В домашней игре команда Стефано Пиоли одержала победу со счетом 1:0, а ответная встреча завершилась вничью — 1:1.

    Любопытно, что «Милан» пропустил лишь один мяч в шести предыдущих матчах Лиги чемпионов.

    «Интер» в 1/4 финала выиграл по сумме двух матчей у «Бенфики». Ключевой стала гостевая победа со счетом 2:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Интер» мощно проводит финишный отрезок. Команда Симоне Индзаги выиграла пять предыдущих матчей с общим счетом 15:1.

    Но есть подозрение, что в предстоящей игре будет очень много борьбы и эмоций, а самого интересного, голов, возможно, вообще не будет.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.65.

    «Арарат-Армения» — «Алашкерт»

    Футбол. Чемпионат Армении

    «Арарат-Армения» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. Отставание от идущего первым «Урарту» составляет семь очков, но конкурент провел на одну игру больше.

    У хозяев была небольшая пробуксовка в конце апреля. Сначала они сыграли вничью с «Урарту», а потом проиграли с разгромным счетом «Пюнику» (1:4).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Алашкерт» находится в таблице рядом с «Араратом-Арменией», но расстояние между ними составляет 12 очков.

    В отличие от соперника, «Алашкерт» здорово провел недавние матчи, одержав три победы подряд.

    Пожалуй, в данном случае есть смысл поставить на голы. Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.86.

    «Мактаарал» — «Астана»

    Футбол. Чемпионат Казахстана

    «Астана» набрала 18 очков в восьми турах и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от Кызыл-Жара на одно очко.

    С учетом Кубка Казахстана победная серия «Астаны» составляет четыре матча. На этом отрезке она забила 11 мячей.

    Также стоит отметить, что «Астана» в новом сезоне пока ни разу не теряла очки на выезде, одержав три победы.

    Все прогнозы на футбол

    И все указывает на то, что гости продлят серию. «Мактаарал» на данный момент худшая команда чемпионата. Хозяева набрали всего лишь три очка и занимают последнее место.

    Логично предположить, что фаворит обыграет аутсайдера. Возможно, даже с разгромным счетом.

    Ставка: победа «Астаны» с форой (-1,0) за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Шериф — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сеул — Кванджу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Тэгу — Похан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Далянь Про — Цанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шеньчжэнь — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хэнань Суншань Лунмэн — Ухань Фри Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шевченко — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Копршива — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канепи — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Паркс — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Елгава — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 10 мая: прогноз, ставка (4.63), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Экспресс. «Интер» и «Милан» «засушат» матч, а «Астана» обыграет аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры