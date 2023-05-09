В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матч 1/2 финала Лиги чемпионов, а также на игры в чемпионатах Финляндии и Латвии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

«Реал», который является действующим победителем Лиги чемпионов, довольно-таки легко добрался до полуфинала. В группе он был первым, а в плей-офф по два раза обыграл «Ливерпуль» и «Челси».

В преддверии этой игры мадридцы выиграли Кубок Испании, одолев в финале «Осасуну» со счетом 2:1. В чемпионате же страны они шансов на чемпионство не имеют, а ведут с «Атлетико» борьбу за серебряные награды.

«Ман Сити» в прошлом розыгрыше ЛЧ был остановлен как раз предстоящим противником на аналогичной стадии. В матчах плей-офф этого сезона с «РБ Лейпциг» и «Баварией» он каждый раз побеждал в домашних играх и играл вничью на выезде.

На внутренней же арене «горожане» ведут с «Арсеналом» борьбу за золото. На данный момент они с одноочковым отрывом идут первыми при матче в запасе. Причем у команды Гвардиолы 15 побед в 16 предыдущих встречах.

Обе команды обладают на столь мощными линиями атаки, так что ставка на обмен голами выглядит здесь самой вероятной.

Ставка: обе забьют — да за 1.60.

«КТП» — «ХИК»

Футбол. Чемпионат Финляндии

«ХИК» — действующий чемпион Финляндии и в этом сезоне также является одним из главных претендентов на победу. И по итогам шести туров нового чемпионата он идет во главе турнирки, но конкуренты отстают совсем незначительно.

Клуб из Хельсинки смог отпраздновать в текущем первенстве четыре виктории, один раз сыграть вничью и потерпеть одно фиаско, которое было в прошлом игрвом дне от соседа по турирке КуПС 1:2 в гостях.

«КТП» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал ее победителем и повысился в классе. И в высшем дивизионе коллектив пока находится в нижней части турнирной таблицы с четырьмя очками.

Команда из Котки за пять проведенных матчей смогла отпраздновать всего одну викторию, раз еще сыграла вничью и трижды уступала. Причем два проигрыша пришлись на минувшие два игровых дня.

Гранд финского футбола после осечки в прошлом туре должен исправиться и обыграть новичка лиги.

Ставка: победа «ХИКа» за 1.50.

«Тукумс 2000» — «РФШ»

Футбол. Чемпионат Латвии

«Тукумс 2000» — скромный даже по латвийским меркам коллектив. В прошлом году он финишировал в середине турнирной таблицы, сильно проиграв топ-5.

В текущем первенстве команда по итогам десяти туров идет вблизи зоны вылета. у нее две победы, две ничьи и шесть проигрышей. Правда, вот уже как три матча подряд она не проигрывает, раз победив при двух мировых.

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«РФШ» в минувшем первенстве финишировала на третьей позиции, проиграв победителю первенства аж девять очков, да и от второй позиции отрыв был немалым.

В текущем же сезоне столичный коллектив после десяти туров идет вторым, выиграв шесть игр при четырех мировых. Причем за все это время он пропустил лишь три гола. В минувшем туре «РФШ» дома одолел со счетом 2:1 действующего чемпиона «Валмиеру».

В первом круге «РФШ» дома одолел предстоящего противника со счетом 1:0. На этот раз также ждем виктории рижан без пропущенных мячей, учитывая их надежную игру в обороне.

Ставка: «РФШ» победит и не пропустит за 1.68.

Общий коэффициент — 4.03.