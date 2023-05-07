В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, английской Премьер-лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» в прошлом туре допустила, возможно, роковую ошибку. После гостевой ничьей со скромным «Бохумом» (1:1) команда Эдина Терзича снова опустилась на второе место.

Отставание от «Баварии» составляет лишь одно очко, но велика вероятность, что конкурент пройдет оставшуюся часть дистанции без потерь.

В любом случае, «Боруссии» все равно надо постараться тоже набрать максимальное количество очков. А вдруг «Бавария» все-таки ошибется где-то, все-таки в этом году ее нередко штормит.

«Вольфсбург» не самый простой соперник, но в данном случае надо, в первую очередь, делать акцент на домашних результатах «Боруссии», которая выиграла девять предыдущих матчей на своем поле и забила в общей сложности 36 мячей.

Вполне вероятно, что «Дортмунд» снова порадует местную публику победой с разницей в два-три мяча.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1,0) за 1.85.

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» ранее на этой неделе уже успел проиграть на поле «Брайтона», пропустив единственный гол в компенсированное время.

И надо сказать, что у «красных дьяволов» настоящая беда с гостевыми матчами — всего лишь семь побед из 17-ти возможных.

И еще один момент: «МЮ» пропускает на выезде в среднем почти два гола за матч. Это невероятно много для команды, которая перед каждым сезоном заявляет о чемпионских амбициях.

В пяти предыдущих матчах вдали от дома в рамках АПЛ «МЮ» пропустил 12 мячей.

«Вест Хэм» провалил три недавних матча, проиграв «Ливерпулю», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». «Молотобойцы» тоже показали ужасную игру в защите, пропустив в общей сложности девять мячей.

В общем, нейтральным болельщикам, скорее всего, понравится эта игра. Команды должны порадовать результативным футболом.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.73.

«Анже» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции

«Монако» провалил конец апреля, потерпев два болезненных поражения. Последствия, скорее всего, будут максимально неприятными.

Сначала монегаски проиграли «Лансу», а потом развалились в домашнем матче против «Монпелье». Общий счет — 0:7.

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Команда Александра Головина находится на четвертом месте, отставая от идущего третьим «Ланса» на восемь очков. Увы, скорее всего, «Монако» пролетает мимо Лиги чемпионов.

Но при этом почти нет сомнений, что команда Филиппа Клемана наберет три очка в предстоящем матче.

«Анже» уже лишился даже математических шансов на спасение. Хозяева проиграли 25 из 33 предыдущих матчей.

Поэтому будет странно, если «Монако» снова не сможет выиграть.

Ставка: победа «Монако» за 1.46.

Общий коэффициент — 4.67.