В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» мощно проводит финишный отрезок сезона. Победная серия «красных» в АПЛ составляет пять матчей.

Ранее на этой неделе команда Юргена Клоппа выиграла у «Фулхэма» (1:0). А перед этим была эпичная победа над «Тоттенхэмом» (4:3) с решающим голом в компенсированное время.

И да, на этом отрезке «Ливерпуль» забил 16 мячей, то есть в среднем три гола за игру.

«Брентфорд» тоже неплохо провел недавние матчи. В прошлом туре команда Томаса Франка выиграла у «Ноттингем Форест», а перед этим была победа над совсем забуксовавшим «Челси».

Гости умеют вставлять палки в колеса, но надо признать, что «Ливерпуль», пусть и слишком поздно, наконец-то вернулся на свой настоящий уровень, и, скорее всего, хозяева продлят победную серию.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 1.76.

«Вердер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» на прошлой неделе вернулась на вершину турнирной таблицы. Это случилось после победы над «Гертой» (2:0).

Но ключевой в этой истории стала осечка дортмундской «Боруссии», которая не смогла выиграть у «Бохума».

«Бавария» мгновенно воспользовалась таким подарком. К слову, благодаря победе над «Гертой» Рекордмайстер прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

«Вердер» в последнее время совсем расслабился. В предыдущих восьми матчах бременский клуб одержал лишь одну победу. «Музыканты», похоже, решили, что вылет из элитного дивизиона им уже не грозит.

В общем, вряд ли «Бавария» упустит возможность набрать три очка и еще на шаг приблизиться к титулу.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.82.

«Милан» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах, но при этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

В рамках чемпионата Италии «россонери» четыре раза сыграли вничью в пяти предыдущих матчах (в трех случаях со счетом 1:1).

И из-за этого «Милан» выпал из топ-4 и на данный момент занимает шестое место. Все идет к тому, что в следующем сезоне команда Стефано Пиоли будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций. Если только «Милан» не станет победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Но здесь можно не сомневаться — не станет.

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Между тем, «Лацио» выиграл пять из семи предыдущих матчей и пока что находится на второй строчке. И есть подозрение, что римляне как минимум не проиграют в ближайшем матче. «Милан», скорее всего, будет экономить силы на принципиальную игру с «Интером» в ЛЧ.

Ставка: победа «Лацио» или ничья за 1.92.

Общий коэффициент — 6.15.