ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ» Роберто Де ДзербиСмесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию Камару Усман5 причин, почему Камару Усман не вернет себе пояс
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» продлит победную серию, а «Лацио» оставит «Милан» за пределами топ-4

    Экспресс дня 6 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет пять матчей
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» мощно проводит финишный отрезок сезона. Победная серия «красных» в АПЛ составляет пять матчей.

    Ранее на этой неделе команда Юргена Клоппа выиграла у «Фулхэма» (1:0). А перед этим была эпичная победа над «Тоттенхэмом» (4:3) с решающим голом в компенсированное время.

    И да, на этом отрезке «Ливерпуль» забил 16 мячей, то есть в среднем три гола за игру.

    «Брентфорд» тоже неплохо провел недавние матчи. В прошлом туре команда Томаса Франка выиграла у «Ноттингем Форест», а перед этим была победа над совсем забуксовавшим «Челси».

  • Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»
  • Реакция спортивных СМИ на выездное поражение «Манчестер Юнайтед»
  • Сегодня

    • Гости умеют вставлять палки в колеса, но надо признать, что «Ливерпуль», пусть и слишком поздно, наконец-то вернулся на свой настоящий уровень, и, скорее всего, хозяева продлят победную серию.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 1.76.

    «Вердер» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» на прошлой неделе вернулась на вершину турнирной таблицы. Это случилось после победы над «Гертой» (2:0).

    Но ключевой в этой истории стала осечка дортмундской «Боруссии», которая не смогла выиграть у «Бохума».

    «Бавария» мгновенно воспользовалась таким подарком. К слову, благодаря победе над «Гертой» Рекордмайстер прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Вердер» в последнее время совсем расслабился. В предыдущих восьми матчах бременский клуб одержал лишь одну победу. «Музыканты», похоже, решили, что вылет из элитного дивизиона им уже не грозит.

    В общем, вряд ли «Бавария» упустит возможность набрать три очка и еще на шаг приблизиться к титулу.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.82.

    «Милан» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах, но при этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    В рамках чемпионата Италии «россонери» четыре раза сыграли вничью в пяти предыдущих матчах (в трех случаях со счетом 1:1).

    И из-за этого «Милан» выпал из топ-4 и на данный момент занимает шестое место. Все идет к тому, что в следующем сезоне команда Стефано Пиоли будет играть в Лиге Европы или Лиге конференций. Если только «Милан» не станет победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Но здесь можно не сомневаться — не станет.

    Все прогнозы на Серию А

    Между тем, «Лацио» выиграл пять из семи предыдущих матчей и пока что находится на второй строчке. И есть подозрение, что римляне как минимум не проиграют в ближайшем матче. «Милан», скорее всего, будет экономить силы на принципиальную игру с «Интером» в ЛЧ.

    Ставка: победа «Лацио» или ничья за 1.92.

    Общий коэффициент — 6.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Андижан — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арминия — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штруфф — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перуджа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 6 мая: прогноз, ставка (6.15), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Экспресс. «Ливерпуль» продлит победную серию, а «Лацио» оставит «Милан» за пределами топ-4
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры