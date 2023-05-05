В данном экспрессе рассмотрим предстоящие поединки первой и второй Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Байер» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии

За четыре тура до финиша первой Бундеслиги «Байер» с 48 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице, отставая аж на восемь баллов от четвертой лигачемпионовской строки, а ближайшего преследователя он обходит только на два пункта.

«Аптекари» последний раз уходили с поля поверженными еще в середине февраля. После того они провели 14 игр в различных турнирах, выиграв десять из них при четырех мировых исходах.

«Кельн» с 35 зачетными пунктами находится в середине турнирной таблицы немецкого первенства. И уже не решает никаких задач в этом сезоне.

«Козлы» в целом неплохо проводят свой финишный отрезок. Так, за последние пять игр они по два раза побеждали и играли вничью, а также раз уступили — в прошлом туре дома 0:1 «Фрайбургу».

На своем поле леверкузенцы выступают сильно и не должны допустить осечки с весьма посредственным соперником.

Ставка: победа «Байера» за 1.65.

«Майнц» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии

«Майнц» еще не теряет надежды зацепиться за еврокубковую строку. Сейчас он в турнирной таблице находится на восьмой позиции, но от заветной шестой строки отстает всего на три очка.

В минувшем туре первенства «карнавальщики» на выезде крупно проиграли 0:3 соседу по турнирке «Вольфсбургу». Перед этим же они четыре раза сыграли вничью и шесть игр выиграли, в том числе одолев дома 3:1 «Баварию».

«Шальке» же ведет борьбу за сохранение прописки в элитном германском дивизионе. На данный момент он идет предпоследним, но от спасительной строки отстает всего на один пункт.

«Кобальтовые» за прошедшие три поединка первенства смогли одержать две виктории, но каждый раз побеждая на своем поле, и раз проиграли — 0:4 на выезде «Фрайбургу».

Так как обе команды будут очень нуждаться в баллах, то наверняка большое внимание уделят атаке и наверняка без забитых мячей зрителей не оставят.

Ставка: обе команды забьют за 1.76.

«Арминия» — «Гройтер Фюрт»

Футбол. Чемпионат Германии

Еще в прошлом сезоне обе эти команды выступали в первой Бундеслиги, а в этом уже ведут борьбу за сохранение прописки во второй.

«Арминия» находится в зоне переходных матчей, опережая на очко прямой вылет и на два отставая от безопасной строки. Билефельдцы не могут победить в последних четырех встречах, проиграв три последние из них.

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У «Гройтер Фюрта» положение намного лучше. Он находится в турнирной таблице на четыре строки выше, имея в своем активе аж на семь баллов больше.

«Клеверные» проиграли свои две последние игры чемпионата, но перед этим не уступали на протяжении трех встреч, выиграв за этот период две из них.

«Арминии» необходимо цепляться за очки и наконец-то прервать свою серию фиаско. В общем, ожидаем, что хозяева здесь не уступят.

Ставка: 1Х за 1.46.

Общий коэффициент — 4.23.