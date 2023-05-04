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    Чемпионский матч «Наполи» и два поединка чемпионата Швеции

    Экспресс дня 4 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 мая
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    «Наполи»
    В предстоящем экспрессе поставим на ближайший поединок «Наполи» в Серии А, а также на две игры чемпионата Швеции по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Удинезе» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи» осталось сделать последних шаг для завоевания золотых наград итальянского первенства. Если в этом поединке коллектив наберет хоть балл, то он досрочно станет чемпионом.

    Выиграть чемпионат неаполитанцы могли и в прошлом туре, но тогда неожиданно на своем поле не справились с «Салернитаной», сыграв вничью 1:1. Всего же в отрезке последних пяти игр у них только одна победа при трех мировых и одном фиаско.

    «Удинезе» же уже никаких задач в этом чемпионате Италии не решает. Фриульцы плотно засели в середине турнирки и в лучшем случае смогут финишировать в топ-10.

    «Маленькие зебры» в отрезке последних пяти игр первенства смогли одержать лишь одну викторию, еще раз сыграли вничью и трижды уступали, но каждый раз на выезде.

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  • Итоги 32-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 01/05/2023

    • Неаполитанцы исправятся за осечку в прошлом туре и оформят чемпионство уже в этом, добыв победу над середняком лиги.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.75.

    «Варберг» — «Мальме»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Мальме» неудачно провел прошлый чемпионат Швеции. Команда финишировала на пятой строке и остались без еврокубков. Новый сезон она начала с Кубка Швеции, где добралась до полуфинала.

    А вот в чемпионате страны «небесно-голубые» идут пока без потерь, выиграв все пять проведенных встреч, и закономерно возглавляют турнирную таблицу. В минувшем туре они дома одолели прошлогоднего призера «Хаммарбю» 4:2.

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    «Варберг» в прошлом сезоне с большим трудом смог сохранить свою прописку в элитном дивизионе. Коллектив финишировал третьим с конца и отправился в плей-офф, где одолел «Эстер».

    В новом сезоне «зелено-белые» не смогли выйти из группы Кубка страны, а в чемпионате не выиграли ни одной из пяти проведенных встреч, раз уступив при четырех мировых исходах.

    «Мальме» на старте сезона набрал приличный ход и наверняка продлит свое победное шествие, справившись даже на выезде со столь скромным соперником.

    Ставка: победа «Мальме» за 1.47.

    «Гетеборг» — «Дегерфорс»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Гетеборг» прошлый чемпионат Швеции закончил на шестой строке, правда, сильно отстав от еврозоны. Перед стартом нового чемпионата «ангелы» неудачно выступили в Кубке страны.

    А первенство «Гетеборг» начал просто ужасно, проиграв первые четыре поединка без забитых мячей. И только в минувшем туре он прервал эту негативную серию, сыграв дома 1:1 с «Норрчепингом».

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    «Дегерфорс» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился, выдав отличный финиш. Как и предстоящий противник, «красно-белые» не смогли выйти из группы в Кубке Швеции.

    В чемпионате же они выступают пока лучше оппонента, набрав шесть баллов в пяти поединках, дважды выиграв в домашних встречах и трижды уступив, но дважды в гостях.

    «Гетеборг» и на этот раз может рассчитывать на очки, ведь его соперник вне родных стен уж очень неубедителен. Так что ставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Гетеборга» с форой 0 за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.55.

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    Экспресс дня 4 мая: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Экспресс. Чемпионский матч «Наполи» и два поединка чемпионата Швеции
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