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    «Ман Сити» увеличит отрыв, а «Юве» и «Милан» одолеют аутсайдеров

    Экспресс дня 3 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Ман Сити»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут поединки английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ман Сити» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ман Сити» уже идет во главе турнирной таблицы АПЛ и опережает на одно очко второй «Арсенал». При этом «горожане» сыграли на один матч меньше и в случае победы в этой игры они увеличат свое преимущество до четырех баллов.

    Подопечные Гвардиолы набрали просто фантастический ход и последний раз уходили с поля поверженными еще в феврале. После того они только в трех случаях играли вничью, а в остальных поединках только побеждали. На прошлой неделе они разгромили 4:1 «канониров» и одолели 2:1 «Фулхэм».

    «Вест Хэму» еще предстоит отстоять свое право на элиту английского футбола. За четыре тура до финиша сезона он идет в нижней части турнирной таблицы, опережая опасную зону на четыре очка.

    «Молотки» проиграли свои две последние игры чемпионата — дома 1:2 «Ливерпулю» и 3:4 в гостях «Кристал Пэлас». Перед этим они не уступали на протяжении пяти игр во всех турнирах, трижды победив за этот период.

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    • «Молотки» вряд ли смогут рассчитывать на благоприятный исход с таким соперником особенно на его поле. В общем, ставим здесь на уверенный выигрыш хозяев.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.65.

    «Ювентус» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентусу» пока вернули 15 очков и клуб из-за этого сразу поднялся на третью позицию. Однако от пятой строки он оторвался всего лишь на три пункта, поэтому за место в ЛЧ еще придется сильно побороться.

    В рамках чемпионата страны туринский коллектив не может победить на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этот период он трижды проиграл, после чего расписал выездную мировую с «Болоньей» 1:1.

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    «Лечче» же расположился в нижней части турнирной таблицы и рискует по итогам сезона понизиться в классе. Сейчас клуб находится на безопасной строке, но зону вылета обходить только на четыре пункта.

    «Волки» смогли выиграть свою последнюю игру чемпионата, минимально одолев дома 1:0 «Удинезе». И этой викторией они прервали свою 8-матчевую серию без выигрышей, где семь раз уступали.

    «Юве» на своем поле просто не имеет права терять очки с таким соперником. Так что ставим здесь на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.57.

    «Милан» — «Кремонезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    За шесть туров до финиша итальянского первенства «Милан» делит с «Ромой» и «Интером» с четвертой по шестую позицию. Сейчас он пятый и проигрывает «нерадзурри» по дополнительным показателям.

    У «россонери» сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Непосредственно в чемпионате в этот период они провели пять встреч, выиграв только две из них.

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    «Кремонезе» вряд ли сможет избежать вылета. На данный момент коллектив идет предпоследним в турнирке, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

    Команда в отрезке последних пяти матчей первенства потерпела только одно фиаско. Помимо него, в этот период она смогла одержать две виктории и один раз сыграть вничью.

    Миланцы в родных стенах не должны иметь проблем с завоеванием трех баллов в игре с таким соперником.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.88.

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    Экспресс дня 3 мая: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Экспресс. «Ман Сити» увеличит отрыв, а «Юве» и «Милан» одолеют аутсайдеров
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