В предстоящем экспрессе рассмотрим две игры испанской Примеры и один поединок французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» за шесть туров до финиша этого розыгрыша Примеры идет во главе турнирки, оторвавшись на 11 баллов от второй строки, так что золотые медали это только вопрос времени.

Каталонцы в минувшем туре первенства на своем поле разгромили «Бетис» со счетом 4:0, но гости играли большую часть матча в меньшинстве. Игровым же днем ранее они проиграли в гостях «Райо Вальекано» 1:2.

«Осасуна» разместилась на восьмой позиции в турнирной таблице Испанского первенства. И от седьмой условноеврокубковой строки отстает на два очка, но сыграв на матча больше.

В своей последней проведенной игре первенства памплонцы на своей территории уступили «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2, а перед эти выиграли две встречи подряд с минимальным счетом.

Прогнозируем, что каталонцы еще ближе станут к золотым медалям, обыграв на своем поле середняка лиги с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Барсы» с форой (-1,5) за 1.68.

«Альмерия» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Альмерия» всеми силами старается сохранить прописку в элитном дивизионе. На текущий момент она идет на безопасной позиции, но зону вылета обходит всего лишь на два очка.

Андалузцы в отрезке последних пяти встреч смогли одержать две виктории, оба раза одолев нижестоящие команды, а также трижды проиграли, в том числе и в прошлом туре в Мадриде «Реалу» 2:4.

«Эльче» уже обречен покинуть дивизион сильнейших. Коллектив уже не сможет ликвидировать гандикап и, скорее всего, финиширует на последней строке в турнирной таблице.

Свою же последнюю игру в чемпионате «зелено-белые» смогли выиграть, неожиданно разгромив на своем поле середняка «Райо Вальекано» 4:0, прервав тем самым серию из шести фиаско подряд.

В поединке двух команд из нижней части турнирки ставим на «Альмерию», которой хорошим подспорьем должны служить родные стены.

Ставка: победа «Альмерии» за 1.70.

«Тулуза» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции

«Тулуза» на выходных смогла завоевать трофей Кубка Франции, разгромив в финальном поединке «Нант» со счетом 5:1. В чемпионате же «малыши» находятся в середине турнирки и там уже никаких задач не решают.

С учетом всех проведенных турниров у «фиолетовых» за прошедшие пять встреч числится четыре выигрыша и один проигрыш, который был дома от «Лиона» 1:2 в позапрошлом туре.

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«Ланс» же находится в турнирной таблице французского чемпионата на третьей строке. От второй позиции, которая дает прямой билет в группу ЛЧ, он отстает на четыре очка при игре в запасе.

За шесть последних игр первенства «золотисто-красные» проиграли только раз, уступив в гостях 1:3 «ПСЖ». Остальные же пять матчей в данном отрезке они выиграли, в том числе и в прошлом туре разгромив дома 3:0 «Монако».

После триумфа в Кубке страны «Тулуза» может не восстановить свои силы и проиграть такому сильному сопернику на своем поле.

Ставка: победа «Ланса» за 1.73.

Общий коэффициент — 4.94.