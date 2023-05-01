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    «Лестер» и «Эвертон» забьют друг другу, а в Примере пройдут две верховые встречи

    Экспресс дня 1 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Джейми Варди
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и испанской Примере. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лестер» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    С 29 набранными очками «Лестер» на текущий момент находится в зоне вылета Премьер-лиги, но от безопасной строки отстает всего на балл. Отметим, что «лисы» смогли набрать очки в своих двух последних встречах чемпионата.

    Они обыграли дома со счетом 2:1 «Вулверхэмптон» и в прошлом туре расписали мировую на выезде с «Лидсом» 1:1. До этого же «Лестер» проиграл восемь матчей первенства из девяти при одной мировой.

    «Эвертон» в турнирной таблице АПЛ разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в своем активе на балл меньше. И к данной игре ливерпульцы подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией.

    В этот период «ириски» расписали три ничьи и потерпели столько же поражений. Одно из фиаско случилось с ними в прошлом туре дома от «Ньюкасла» 1:4. Победить же «Эвертон» смог только в одной из десяти последних игр чемпионата.

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    • Так как обе команды ведут борьбу за выживание, то они будут нацелены взять максимум баллов в этой игре и наверняка в обороне отсиживаться не будут. Поэтому ждем от них обмена голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.77.

    «Севилья» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Под конец сезона «Севилья» ожила. Команда смогла пробиться в полуфинал Лиги Европы, убрав со своего пути в четвертьфинале «МЮ», а в чемпионате поднялась со дна турнирки в середину.

    «Нервионцы» с учетом всех турниров не проигрывают вот уже семь встреч, причем в четырех последних они неизменно только побеждали. А в минувшем туре Примеры они в Бильбао одолели местный «Атлетик» 1:0.

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    «Жирона» является соседом «Севильи» по турнирной таблице. Обе команды имеют по 41 баллу, но у хозяев немного лучше разница мячей. Напомним, что в прошлом туре каталонцы на своем поле обыграли «Реал» со счетом 4:2.

    А проиграла «Жирона» всего лишь один матч из шести при двух мировых и трех викториях в этот период. Причем только в одном поединке данного отрезка она не смогла забить.

    От этого поединка вполне можно ждать верхов, ведь «Севилья» набрала прекрасный ход и много забивает, а «Жирона» входит в топ-4 команд по результативности в этом сезоне.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.98.

    «Мальорка» — «Атлетик»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мальорка» в турнирной таблице Примеры разместилась на 12 позиции и может особо не переживать за вылет, так как от опасной зоны оторвалась на девять пунктов за семь туров до финиша.

    Островитяне в своем последнем поединке первенства потерпели гостевое фиаско от мадридского «Атлетико» со счетом 1:3. И этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды выиграли при двух мировых.

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    Коллектив из Бильбао находится на седьмой строке в турнирной таблице испанского первенства. От шестой еврокубковой строки его отделяют три пункта при игре в запасе.

    «Атлетик» также потерпел неудачу в прошлом туре, проиграв на своем поле 0:1 «Севилье». До этого же баски не знали горечи поражений на протяжении пяти встреч первенства, выиграв четыре из них.

    В этой игре также рекомендуем ставить на голы, так как «Мальорка» дома немало забивает, а «Атлетик» в свою очередь будет нацелен на три пункта.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.64.

    Общий коэффициент — 5.74.

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    Экспресс дня 1 мая: прогноз, ставка (5.74), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Экспресс. «Лестер» и «Эвертон» забьют друг другу, а в Примере пройдут две верховые встречи
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