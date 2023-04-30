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    «Ливерпуль» нокаутирует «Тоттенхэм», а «Бавария» вернется на вершину

    Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 апреля
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    «Ливерпуль» выиграл три предыдущих матча с общим счетом 11:4
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английское Премьер-лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэм» начал неделю со смены временного тренера. После увольнения Кристиана Стеллини управление командой доверили Райану Мэйсону.

    И уже через несколько дней после этого «шпоры» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

    «Тоттенхэм» ужасно провел первый тайм, «горел» 0:2, но все-таки наше в себе силы избежать еще одного позора. Лондонскому клубу все-таки удалось доказать, что сокрушительное поражение от «Ньюкасла» (1:6) было досадным недоразумением.

    «Ливерпуль», в отличие от «Тоттенхэма», на ходу. «Красные» выиграли три предыдущих матча с общим счетом 11:4.

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    • Вряд ли «Ливерпуль» прорвется в топ-4, но при этом очевидно, что в оставшихся матчах команда Юргена Клоппа может набрать максимальное количество очков.

    Предстоящая игра с потрепанным «Тоттенхэмом» не станет для «мерсисайдцев» серьезной проблемой.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 1.85.

    «Бавария» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Буквально пару дней назад в Мюнхене были едва ли не панические настроения.

    Журналисты вовсю рассуждали о возможной отставке Томаса Тухеля и приближающемся провале «Баварии» в Бундеслиге.

    Но помощь пришла, откуда не ждали. Дортмундская «Боруссия» не смогла выиграть у «Бохума» — 1:1.

    Пока что «Бавария» вторая, но в случае победы над «Гертой» Рекордмайстер вернется на свое привычное место — первое.

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    И по правде говоря, сложно представить, что должно случиться, чтобы «Бавария» не выиграла у берлинского клуба, не так давно свалившегося на дно таблицы.

    «Герта» катастрофически слабо проводит заключительный отрезок сезона. Судя по всему, в клубе явно затянули с увольнением Сандро Шварца.

    «Герта» набрала два очка и пропустила 19 мячей в семи предыдущих матчах. Если «Бавария» не выиграет, Тухелю действительно придется задуматься, все ли он делает правильно.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.89.

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Пока все рассуждают о проблемах «Челси», о перспективах «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в следующем сезоне, о новом тренере «Тоттенхэма» и не только, «Астон Вилла» тихонько подкралась к топ-4.

    За пять туров до финиша клуб из Бирмингема находится на шестой строчке. Отставание от идущего четвертым «МЮ» составляет шесть очков.

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    Да, скорее всего, «Астон Вилла» уже не успеет организовать главную сенсацию английского сезона, но ее прогресс под руководством Унаи Эмери не может не впечатлять.

    Просто факт: «Астон Вилла» набрала 26 очков в десяти предыдущих матчах АПЛ. Восемь побед и ни одного поражения.

    В общем, прежде чем ставить на победу «МЮ» в этом матче, надо десять раз подумать.

    Ставка: обе команды забьют за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.76.

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    Экспресс дня 30 апреля: прогноз, ставка (5.76), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Экспресс. «Ливерпуль» нокаутирует «Тоттенхэм», а «Бавария» вернется на вершину
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