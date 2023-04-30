В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английское Премьер-лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» начал неделю со смены временного тренера. После увольнения Кристиана Стеллини управление командой доверили Райану Мэйсону.

И уже через несколько дней после этого «шпоры» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

«Тоттенхэм» ужасно провел первый тайм, «горел» 0:2, но все-таки наше в себе силы избежать еще одного позора. Лондонскому клубу все-таки удалось доказать, что сокрушительное поражение от «Ньюкасла» (1:6) было досадным недоразумением.

«Ливерпуль», в отличие от «Тоттенхэма», на ходу. «Красные» выиграли три предыдущих матча с общим счетом 11:4.

Вряд ли «Ливерпуль» прорвется в топ-4, но при этом очевидно, что в оставшихся матчах команда Юргена Клоппа может набрать максимальное количество очков.

Предстоящая игра с потрепанным «Тоттенхэмом» не станет для «мерсисайдцев» серьезной проблемой.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,0) за 1.85.

«Бавария» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии

Буквально пару дней назад в Мюнхене были едва ли не панические настроения.

Журналисты вовсю рассуждали о возможной отставке Томаса Тухеля и приближающемся провале «Баварии» в Бундеслиге.

Но помощь пришла, откуда не ждали. Дортмундская «Боруссия» не смогла выиграть у «Бохума» — 1:1.

Пока что «Бавария» вторая, но в случае победы над «Гертой» Рекордмайстер вернется на свое привычное место — первое.

И по правде говоря, сложно представить, что должно случиться, чтобы «Бавария» не выиграла у берлинского клуба, не так давно свалившегося на дно таблицы.

«Герта» катастрофически слабо проводит заключительный отрезок сезона. Судя по всему, в клубе явно затянули с увольнением Сандро Шварца.

«Герта» набрала два очка и пропустила 19 мячей в семи предыдущих матчах. Если «Бавария» не выиграет, Тухелю действительно придется задуматься, все ли он делает правильно.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.89.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

Пока все рассуждают о проблемах «Челси», о перспективах «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в следующем сезоне, о новом тренере «Тоттенхэма» и не только, «Астон Вилла» тихонько подкралась к топ-4.

За пять туров до финиша клуб из Бирмингема находится на шестой строчке. Отставание от идущего четвертым «МЮ» составляет шесть очков.

Все прогнозы на АПЛ

Да, скорее всего, «Астон Вилла» уже не успеет организовать главную сенсацию английского сезона, но ее прогресс под руководством Унаи Эмери не может не впечатлять.

Просто факт: «Астон Вилла» набрала 26 очков в десяти предыдущих матчах АПЛ. Восемь побед и ни одного поражения.

В общем, прежде чем ставить на победу «МЮ» в этом матче, надо десять раз подумать.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.

Общий коэффициент — 5.76.