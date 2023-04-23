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    «Милан» разнесет «Лечче», а «Юве» и «Наполи» устроят перестрелку

    Экспресс дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 апреля
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    Оливье Жиру
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фрайбург» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Фрайбург» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Пока что команда Кристиана Штрайха находится на пятом месте, но отставание от ближайших конкурентов составляет не более двух очков.

    В девяти предыдущих турах «Фрайбург» потерпел лишь одно поражение, проиграв в начале апреля «Баварии».

    Интересно, что это было всего лишь второе домашнее поражение «Фрайбурга» в этом сезоне.

    «Шальке» на прошлой неделе разгромил «Герту» (5:2) и впервые за долгое время поднялся со дна. Пока что всего лишь на предпоследнее место, но прогресс в игре команды Томаса Райса сложно не заметить.

    Если несколько месяцев назад ни у кого не было сомнений в том, что «Шальке» опустится во вторую Бундеслигу, то сейчас с такими прогнозами лучше повременить.

    И просто факт: «Шальке» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на выезде.

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    В общем, есть подозрение, что гости из Гельзенкирхена могут расстроить местных болельщиков.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    «Милан» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» среди недели ворвался в полуфинал Лиги чемпионов. «Россонери» снова остановили мощное нападение «Наполи» — матч в Неаполе завершился вничью 1:1.

    Но радоваться, как говорится, рано. В следующем сезоне «Милан» вполне может пролететь мимо главного турнира Европы.

    Команда Стефано Пиоли занимает пятое место в таблице текущего чемпионата Италии.

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    В начале месяца «Милан» разгромил «Наполи», после чего сыграл вничью с «Эмполи» и «Болоньей».

    Действующему чемпиону надо срочно побеждать, иначе будет слишком сложно догнать конкурентов.

    К слову, «Лечче» проиграл шесть из семи предыдущих матчей.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1,0) за 1.89.

    «Ювентус» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Эту неделю можно смело назвать лучшей для «Ювентуса» в текущем сезоне. Сначала туринскому вернули 15 очков, благодаря чему он стремительно переместился в таблице Серии А на третье место.

    И сразу после этого «Юве» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

    Правда, ранее в этом месяце «Старая синьора» также успела проиграть два матча в чемпионате Италии. Сначала команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио», а потом отдала три очка «Сассуоло».

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  • Вчера

    • «Наполи» уже без пяти минут чемпион, но прямо сейчас у команды не самое лучшее настроение. Неаполитанцы, к сожалению, не смогли пройти «Милан» в Лиге чемпионов. И создалось впечатление, что команда Лучано Спаллетти устала.

    Скорее всего, «Юве» и «Наполи» порадуют нейтральных зрителей. Хотя два гола команды должны забить.

    Ставка: тотал больше 2,0 за 1.69.

    Общий коэффициент — 6.23.

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    Экспресс дня 23 апреля: прогноз, ставка (6.23), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Экспресс. «Милан» разнесет «Лечче», а «Юве» и «Наполи» устроят перестрелку
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