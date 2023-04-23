В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фрайбург» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии

«Фрайбург» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Пока что команда Кристиана Штрайха находится на пятом месте, но отставание от ближайших конкурентов составляет не более двух очков.

В девяти предыдущих турах «Фрайбург» потерпел лишь одно поражение, проиграв в начале апреля «Баварии».

Интересно, что это было всего лишь второе домашнее поражение «Фрайбурга» в этом сезоне.

«Шальке» на прошлой неделе разгромил «Герту» (5:2) и впервые за долгое время поднялся со дна. Пока что всего лишь на предпоследнее место, но прогресс в игре команды Томаса Райса сложно не заметить.

Если несколько месяцев назад ни у кого не было сомнений в том, что «Шальке» опустится во вторую Бундеслигу, то сейчас с такими прогнозами лучше повременить.

И просто факт: «Шальке» потерпел лишь одно поражение в пяти предыдущих матчах на выезде.

Все прогнозы на Бундеслигу

В общем, есть подозрение, что гости из Гельзенкирхена могут расстроить местных болельщиков.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

«Милан» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» среди недели ворвался в полуфинал Лиги чемпионов. «Россонери» снова остановили мощное нападение «Наполи» — матч в Неаполе завершился вничью 1:1.

Но радоваться, как говорится, рано. В следующем сезоне «Милан» вполне может пролететь мимо главного турнира Европы.

Команда Стефано Пиоли занимает пятое место в таблице текущего чемпионата Италии.

В начале месяца «Милан» разгромил «Наполи», после чего сыграл вничью с «Эмполи» и «Болоньей».

Действующему чемпиону надо срочно побеждать, иначе будет слишком сложно догнать конкурентов.

К слову, «Лечче» проиграл шесть из семи предыдущих матчей.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1,0) за 1.89.

«Ювентус» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

Эту неделю можно смело назвать лучшей для «Ювентуса» в текущем сезоне. Сначала туринскому вернули 15 очков, благодаря чему он стремительно переместился в таблице Серии А на третье место.

И сразу после этого «Юве» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Правда, ранее в этом месяце «Старая синьора» также успела проиграть два матча в чемпионате Италии. Сначала команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио», а потом отдала три очка «Сассуоло».

«Наполи» уже без пяти минут чемпион, но прямо сейчас у команды не самое лучшее настроение. Неаполитанцы, к сожалению, не смогли пройти «Милан» в Лиге чемпионов. И создалось впечатление, что команда Лучано Спаллетти устала.

Скорее всего, «Юве» и «Наполи» порадуют нейтральных зрителей. Хотя два гола команды должны забить.

Ставка: тотал больше 2,0 за 1.69.

Общий коэффициент — 6.23.