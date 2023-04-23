«Фрайбург» — «Шальке»
Футбол. Чемпионат Германии
«Фрайбург» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Пока что команда Кристиана Штрайха находится на пятом месте, но отставание от ближайших конкурентов составляет не более двух очков.
В девяти предыдущих турах «Фрайбург» потерпел лишь одно поражение, проиграв в начале апреля «Баварии».
Интересно, что это было всего лишь второе домашнее поражение «Фрайбурга» в этом сезоне.
«Шальке» на прошлой неделе разгромил «Герту» (5:2) и впервые за долгое время поднялся со дна. Пока что всего лишь на предпоследнее место, но прогресс в игре команды Томаса Райса сложно не заметить.
Если несколько месяцев назад ни у кого не было сомнений в том, что «Шальке» опустится во вторую Бундеслигу, то сейчас с такими прогнозами лучше повременить.
И просто
В общем, есть подозрение, что гости из Гельзенкирхена могут расстроить местных болельщиков.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
«Милан» — «Лечче»
Футбол. Чемпионат Италии
«Милан» среди недели ворвался в полуфинал Лиги чемпионов. «Россонери» снова остановили мощное нападение «Наполи» — матч в Неаполе завершился вничью 1:1.
Но радоваться, как говорится, рано. В следующем сезоне «Милан» вполне может пролететь мимо главного турнира Европы.
Команда Стефано Пиоли занимает пятое место в таблице текущего чемпионата Италии.
В начале месяца «Милан» разгромил «Наполи», после чего сыграл вничью с «Эмполи» и «Болоньей».
Действующему чемпиону надо срочно побеждать, иначе будет слишком сложно догнать конкурентов.
К слову, «Лечче» проиграл шесть из семи предыдущих матчей.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1,0) за 1.89.
«Ювентус» — «Наполи»
Футбол. Чемпионат Италии
Эту неделю можно смело назвать лучшей для «Ювентуса» в текущем сезоне. Сначала туринскому вернули 15 очков, благодаря чему он стремительно переместился в таблице Серии А на третье место.
И сразу после этого «Юве» сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом» (1:1) и вышел в полуфинал Лиги Европы.
Правда, ранее в этом месяце «Старая синьора» также успела проиграть два матча в чемпионате Италии. Сначала команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио», а потом отдала три очка «Сассуоло».
«Наполи» уже без пяти минут чемпион, но прямо сейчас у команды не самое лучшее настроение. Неаполитанцы, к сожалению, не смогли пройти «Милан» в Лиге чемпионов. И создалось впечатление, что команда Лучано Спаллетти устала.
Скорее всего, «Юве» и «Наполи» порадуют нейтральных зрителей. Хотя два гола команды должны забить.
Ставка: тотал больше 2,0 за 1.69.
Общий коэффициент — 6.23.