В этом экспрессе поставим на матчи английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии

С 74 очками «Арсенал» идет во главе турнирной таблицы АПЛ, но второй «Манчестер Сити» отстает минимально, всего на четыре пункта и имеет при этом еще поединок в запасе.

«Канониры» вылетели уже со всех кубковых соревнований, поэтому полностью могут сконцентрироваться на чемпионате. Однако свои две последние игры в первенстве они выиграть не могут, расписав мировые по 2:2 с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом», оба раза ведя в этих встречах по 2:0.

«Саутгемптон» же с 23 зачетными пунктами засел на самом дне в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на четыре очка от безопасной строки за семь туров до финиша.

Последний раз «святые» побеждали в чемпионате еще в начале марта. После того они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, три из которых пришлись на последние игры команды. В минувшем туре они дома уступили 0:2 «Кристал Пэлас».

«Арсенал» наверняка сделает выводы после двух упущенных побед и на этот раз сможет выиграть. Ожидаем, что лидер первенства одолеет аутсайдера с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.59.

«Анже» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

«Анже» уже одной ногой в Лиге 2. Официально это команда может оформить уже в данной игре, если не сможет набрать очки. У коллектива всего 14 баллов, набранные в 31 поединке.

«Черно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать только три виктории. И одну из них в позапрошлом туре, когда обыграли на своем поле «Лилль» 1:0. После этого они проиграли 1:2 в гостях «Клермону».

«ПСЖ», который вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала, полностью сконцентрирован на чемпионате Франции и наверняка станет победителем.

За семь туров до финиша парижане лидируют, опережая вторую строку на восемь баллов. Свои две последние игры столичный клуб выиграл, а в прошлом туре одолел дома конкурента «Ланс» 3:1.

У аутсайдера нет шансов против гранда французского футбола даже на своем поле. Прогнозируем, что «ПСЖ» добудет уверенный выигрыш.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.76.

«Верона» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Верона» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе. За восемь туров до финиша чемпионата она находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на три очка.

«Мастифы» смогли выиграть всего лишь один поединок первенства за последние восемь, обыграв в позапрошлом туре дома «Сассуоло» 2:1, а в прошлом игровом дне они устояли на поле лидирующего «Наполи» — 0:0.

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«Болонья» с 44 очками делит седьмое условноеврокубковое место с «Ювентусом». От шестой же строки отставание составляет пять баллов, а группа преследователей отстает совсем незначительно.

«Сине-красные» не проигрывают в рамках чемпионата вот уже пять встреч подряд, дважды выиграв за это время при трех ничьих. Одна из мировых пришлась на прошлый тур — дома с «Миланом» 1:1.

«Верона» на своем поле будет нацелена взять очки, поэтому будет должное внимание уделит атаке, а «Больнья» в свою очередь редко в последнее время уходит с поля без забитого мяча. Так что на пару голов здесь вполне можно рассчитывать.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.55.

Общий коэффициент — 4.33.