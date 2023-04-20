В этом экспрессе от LiveSport.ru на этот раз рассмотрим предстоящие поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы

«Севилья» начала свое выступление еще в Лиге чемпионов, но после групповой стадии переместилась в этот турнир, где уже успела пройти два раунда, справившись с неслабыми «ПСВ» и «Фенербахче».

В первой же игре с предстоящим противником «нервионцы» смогли уйти от поражения, сыграв вничью со счетом 2:2, забив оба гола в самом конце игры. После этого они обыграли в чемпионате на выезде 2:0 «Валенсию» и продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где поровну поделили мировые и выигрыши.

«МЮ», в отличие от своего предстоящего противника, сразу же начал выступление в Лиге Европы, став вторым на групповом этапе, а в плей-офф выбил две испанские команды — «Барселону» и «Бетис».

И после поединка с «Севильей», манкунианцы в рамках чемпионата Англии обыграли со счетом 2:0 на выезде «Ноттингем». И данная виктория стала для них третьей за последние четыре матча. В турнирке АПЛ они находятся третьими и наверняка смогут закончить в топ-4.

Данная встреча также обещает быть верховой, ведь манкунианцы будут намерены исправиться за упущенную победу в первой игре, да и «Севилья» отсиживаться в обороне точно не будет.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.86.

«Спортинг» — «Ювентус»

Футбол. Лига Европы

Неделю тому назад в Турине минимальную победу одержал «Ювентус» со счетом 1:0, забив единственный мяч в заключительной 20-минутке. Между данным поединком он дважды проиграл в чемпионате, в гостях 1:2 «Лацио» и 0:1 «Сассуоло».

Стоит отметить, что в Лиге Европы «черно-белые» смогли выиграть на стадии плей-офф четыре поединка из пяти проведенных при одной мировой, причем пропустив за все это время лишь один гол.

«Спортинг» аналогично своему предстоящему противнику также преодолел уже два этапа в этом соревновании, пройдя «Мидтьюлланн» и лондонский «Арсенал». Причем с лондонцами он справился только по пенальти.

Поражение же от предстоящего противника стало для лиссабонцев единственным за прошедшие 13 встреч в различных турнирах. Помимо этого, они еще в данном периоде четыре раза сыграли вничью и восемь встреч выиграли, правда, большинство из них в чемпионате Португалии.

«Юве» в этом розыгрыше ЛЕ отличается надежной обороной и в ответном поединке наверняка будет также строго играть у своих ворот, удерживая гандикап первого поединка.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.65.

«Вест Хэм» — «Гент»

Футбол. Лига конференций

Неделю тому назад в Бельгии данные команды расписали мировую со счетом 1:1. И после этого «Вест Хэм» отобрал очки у лондонского «Арсенала» 2:2 в чемпионате Англии, где он ведет борьбу за выживания, опережая опасную зону на четыре очка.

«Молотки» весьма неплохо проводят свой заключительный отрезок, проиграв только раз за последние восемь встреч в различных турнирах при трех мировых и четырех выигрышах.

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«Гент» же не знает горечи поражений уже на протяжении девяти минувших матчей в различных турнирах, выиграв за это время пять игр при четырех мировых исходах.

В чемпионате Бельгии коллектив ведет борьбу за попадание в финальную четверку. За тур до финиша первой части первенства он разместился на заветной четвертой позиции, но «Брюгге» отстает только по разнице мячей.

«Вест Хэм» по многим компонентам превосходит своего соперника и на своем поле должен обыграть бельгийцев, и выйти в полуфинал турнира.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.67.

Общий коэффициент — 5.12.