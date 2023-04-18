В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на поединки 1/4 финала Лиги чемпионов и один матч турецкой Суперлиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

Напомним, что в начале апреля «Челси» возглавил Фрэнк Лэмпард и под его руководством лондонцы провели три поединка, все которые проиграли.

Сперва «синие» уступили на выезде «Вулверхэмптону» 0:1, затем потерпели гостевое фиаско от предстоящего противника в Мадриде 0:2, а накануне этой игры проиграли на своем поле 1:2 «Брайтону» в АПЛ, где они идут аж во второй половине турнирной таблицы.

«Реал» значительно лучше, чем предстоящий противник, выступает на внутренней арене, но, правда, шансов на чемпионство не имеет, отставая от лидирующей «Барсы» аж на 11 очков.

Между поединками с лондонцами в Лиге чемпионов, коллектив Карло Анчелотти на своем поле проиграл «Вильярреалу» 2:3, а также накануне обыграл в гостевом поединке «Кадис» со счетом 2:0.

Наверняка «Реал» и во втором поединке этих команд не даст много шансов «Челси» в атаке, максимально засушив игру.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.54.

«Наполи» — «Милан»

Футбол. Лига чемпионов

«Наполи» этот месяц проводит слабо. У команды лишь одна победа в последних четырех матчах при одной мировой и двух фиаско. Причем оба раза дружина Спаллетти уступила как раз «Милану» — 0:4 дома в чемпионате и 0:1 на выезде в Лиге чемпионов.

Между этими поединками неаполитанцы добыли непростую выездную викторию над «Лечче» со счетом 2:1, а на прошедших выходных они в родных стенах сыграли вничью со скромной «Вероной» 0:0. Однако этот результат не пошатнул лидерства «Наполи» в Серии А, где он уже почти чемпион.

«Милан» также в последнее время не может похвастаться стабильностью, но проиграл в последних семи своих матчах только один раз. В этом же месяце «россонери» дважды победили «Наполи» (4:0, 1:0), а между этими играми не сумели дома одолеть «Эмполи» 0:0.

В преддверии этой игры коллектив Пиоли сыграл вничью на выезде с «Болоньей» 1:1 и остался на четвертой строке в турнирной таблице Серии А, опережая соседей из «Интера» на два очка.

Результат первого поединка обязывает хозяев идти вперед, а гости в свою очередь будут ждать шанса в контратаках. Так что ждем здесь не один забиты гол.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.60.

«Аланьяспор» — «Галатасарай»

Футбол. Чемпионат Турции

За семь туров до финиша чемпионата Турции «Галатасарай» разместился на первой позиции в турнирной таблице, опережая на шесть баллов ближайшего преследователя.

У стамбульцев за последние 17 встреч первенства 16 викторий и одно поражение, которое случилось с ними месяц тому назад в гостевой игре против «Коньяспор» 1:2. В минувшем же туре они дома разгромили «Кайсериспор» 6:0.

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«Аланьяспор» находится в середине турнирной таблицы турецкой Суперлиги, но еще не обезопасила себя от вылета, так как опережает опасную зону на семь пунктов.

У коллектива за прошедшие девять встреч первенства аж шесть поражений при одной мировой и двух победах, обе которые были домашними.

Лидер первенства даже на выезде должен брать три очка у такого соперника, который очень уже неубедителен в своем последнем отрезке.

Ставка: победа «Галатасарая» за 1.53.

Общий коэффициент — 3.76.