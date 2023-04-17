В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лидс» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

Безвыигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже пять матчей. Увы, в следующем сезоне «красные» не будут участвовать в Лиге чемпионов.

Теоретически, конечно, еще все возможно, но отрыв от конкурентов составляет уже больше десяти очков. Остается надеяться только на чудо.

На прошлой неделе «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» — 2:2. Команда Юргена Клоппа провалила первый тайм, но при этом шикарно провела вторую часть матча.

Перед этим «мерсисайдцы» потерпели три поражения и разошлись миром с «Челси» (0:0).

В контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Ливерпуль» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей АПЛ на выезде, при этом потерпев пять поражений.

Несмотря на то, что «Лидсу» тоже нечем похвастаться, есть подозрение, что «Ливерпуль» снова может разочаровать своих поклонников.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.

«Сельта» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

«Сельта», как это часто бывает, по-настоящему взялась за дело только во второй половине сезона.

Команда Карлуша Карвальяла потерпела всего лишь одно поражение в десяти предыдущих турах Ла Лиги, благодаря чему закрепилась в середине турнирной таблицы.

Также стоит отметить, что «Сельта» забила 13 мячей в шести последних матчах.

«Мальорка» находится недалеко от «Сельты», но в последнее время клуб с островов не впечатляет.

Команда Хавьера Агирре ни разу не выиграла в шести предыдущих турах.

И еще один момент: «Мальорка» проиграла шесть из семи последних матчей чемпионата на выезде.

Вполне вероятно, что хозяева наберут три очка в предстоящей игре.

Ставка: победа «Сельты» за 1.81.

«Фиорентина» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиорентина» продолжает приятно удивлять. Клуб из Флоренции ни разу не проиграл в 14-ти предыдущих матчах.

При этом команда Винченцо Итальяно выиграла пять из шести недавних матчей в Серии А. После пяти побед кряду «фиалки» сыграли вничью со «Специей» (1:1).

«Аталанта», напротив, не лучшим образом проводит заключительный отрезок сезона.

Команда Джанпьеро Гасперини проиграла пять из девяти последних матчей.

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Судя по всему, действительно настало время, когда руководству «Аталанты» стоит задуматься о смене тренера. Команда и Гасперини явно устали друг от друга.

Победа «Фиорентины» в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 1.78.

Общий коэффициент — 6.05.