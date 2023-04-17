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    «Ливерпуль» снова разочарует, а «Фиорентина» продлит серию без поражений

    Экспресс дня 17 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 апреля
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    Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет 14 матчей
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лидс» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Безвыигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже пять матчей. Увы, в следующем сезоне «красные» не будут участвовать в Лиге чемпионов.

    Теоретически, конечно, еще все возможно, но отрыв от конкурентов составляет уже больше десяти очков. Остается надеяться только на чудо.

    На прошлой неделе «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» — 2:2. Команда Юргена Клоппа провалила первый тайм, но при этом шикарно провела вторую часть матча.

    Перед этим «мерсисайдцы» потерпели три поражения и разошлись миром с «Челси» (0:0).

    В контексте предстоящей встречи важно отметить, что «Ливерпуль» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей АПЛ на выезде, при этом потерпев пять поражений.

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    • Несмотря на то, что «Лидсу» тоже нечем похвастаться, есть подозрение, что «Ливерпуль» снова может разочаровать своих поклонников.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.88.

    «Сельта» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Сельта», как это часто бывает, по-настоящему взялась за дело только во второй половине сезона.

    Команда Карлуша Карвальяла потерпела всего лишь одно поражение в десяти предыдущих турах Ла Лиги, благодаря чему закрепилась в середине турнирной таблицы.

    Также стоит отметить, что «Сельта» забила 13 мячей в шести последних матчах.

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    «Мальорка» находится недалеко от «Сельты», но в последнее время клуб с островов не впечатляет.

    Команда Хавьера Агирре ни разу не выиграла в шести предыдущих турах.

    И еще один момент: «Мальорка» проиграла шесть из семи последних матчей чемпионата на выезде.

    Вполне вероятно, что хозяева наберут три очка в предстоящей игре.

    Ставка: победа «Сельты» за 1.81.

    «Фиорентина» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» продолжает приятно удивлять. Клуб из Флоренции ни разу не проиграл в 14-ти предыдущих матчах.

    При этом команда Винченцо Итальяно выиграла пять из шести недавних матчей в Серии А. После пяти побед кряду «фиалки» сыграли вничью со «Специей» (1:1).

    «Аталанта», напротив, не лучшим образом проводит заключительный отрезок сезона.

    Команда Джанпьеро Гасперини проиграла пять из девяти последних матчей.

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    Судя по всему, действительно настало время, когда руководству «Аталанты» стоит задуматься о смене тренера. Команда и Гасперини явно устали друг от друга.

    Победа «Фиорентины» в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 1.78.

    Общий коэффициент — 6.05.

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    Экспресс дня 17 апреля: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Экспресс. «Ливерпуль» снова разочарует, а «Фиорентина» продлит серию без поражений
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