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    «Атлетико» продлит победную серию, а «Вест Хэм» забьет нервному «Арсеналу»

    Экспресс дня 16 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 апреля
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    «Атлетико» ни разу не проигрывал в 12-ти предыдущих турах Ла Лиги
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы, но ситуация начинает накаляться.

    Отрыв «канониров» от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, при этом у конкурента есть еще одна игра в запасе.

    И как показал недавний матч против «Ливерпуля», футболисты «Арсенала», похоже, с трудом справляются с эмоциями на финишном отрезке.

    На «Энфилде» команда Микеля Артеты вела со счетом 2:0, но в итоге еле-еле унесла ноги. Итоговый результат — 2:2. И в данном случае можно сказать, что «Арсеналу» повезло набрать хотя бы одно очко.

    «Вест Хэм» тем временем все еще находится недалеко от зоны вылета. А такие команды, как известно, всегда представляют огромную опасность. В апреле «молотобойцы» с треском проиграл «Ньюкаслу», но до и после этого были победы над «Саутгемптоном» и «Фулхэмом».

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    • И также стоит отметить, что «Вест Хэм» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ.

    В общем, в очередном лондонском дерби логично рассмотреть ставку на голы. «Вест Хэм» вполне способен распечатать ворота лидера.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    «Унион Берлин» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Унион» продолжает борьбу за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент берлинский клуб уступает по набранным очкам только двум грандам — «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

    Примечательно, что в 12-ти предыдущих матчах Бундеслиги команда Урса Фишера потерпела лишь два поражения — от «Баварии» и «Дортмунда».

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    И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи с «Бохумом»: «Унион» в текущем чемпионате ни разу не проигрывал на своем поле (девять побед и четыре ничьих).

    Кроме того, в 13-ти домашних матчах «Унион» пропустил лишь восемь мячей.

    «Бохум» в последнее время начал подавать признаки жизни. Гости набрали семь очков в четырех предыдущих турах, однако все равно есть подозрение, что в Берлине их не ждет ничего хорошего. «Унион» здорово играет на своем поле.

    Ставка: победа «Униона» за 1.59.

    «Атлетико» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетико» точно не станет чемпионом, но зато может финишировать выше «Реала».

    Отставание от «Мадрида» составляет всего лишь два очка.

    Пока все следили за разборками «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» выдал шикарную серию без поражений.

    «Матрасники» ни разу не проигрывали в 12-ти предыдущих турах. При этом в пяти недавних матчах команда Диего Симеоне набрала максимальное количество очков. К слову, в испанских СМИ уже давно не было разговоров о том, что «Атлетико» хочет найти замену аргентинскому тренеру.

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    Скорее всего, «Атлетико» продлит победную серию. «Альмерия», может, и не такой уж слабый соперник, но в данном случае логично взять ставку на победу команды, которая действительно на ходу.

    Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 2,5 за 1.72.

    Общий коэффициент — 5.16.

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    Экспресс дня 16 апреля: прогноз, ставка (5.16), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Экспресс. «Атлетико» продлит победную серию, а «Вест Хэм» забьет нервному «Арсеналу»
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