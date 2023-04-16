В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» по-прежнему находится на вершине турнирной таблицы, но ситуация начинает накаляться.

Отрыв «канониров» от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, при этом у конкурента есть еще одна игра в запасе.

И как показал недавний матч против «Ливерпуля», футболисты «Арсенала», похоже, с трудом справляются с эмоциями на финишном отрезке.

На «Энфилде» команда Микеля Артеты вела со счетом 2:0, но в итоге еле-еле унесла ноги. Итоговый результат — 2:2. И в данном случае можно сказать, что «Арсеналу» повезло набрать хотя бы одно очко.

«Вест Хэм» тем временем все еще находится недалеко от зоны вылета. А такие команды, как известно, всегда представляют огромную опасность. В апреле «молотобойцы» с треском проиграл «Ньюкаслу», но до и после этого были победы над «Саутгемптоном» и «Фулхэмом».

И также стоит отметить, что «Вест Хэм» проиграл лишь один из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ.

В общем, в очередном лондонском дерби логично рассмотреть ставку на голы. «Вест Хэм» вполне способен распечатать ворота лидера.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

«Унион Берлин» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Унион» продолжает борьбу за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент берлинский клуб уступает по набранным очкам только двум грандам — «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Примечательно, что в 12-ти предыдущих матчах Бундеслиги команда Урса Фишера потерпела лишь два поражения — от «Баварии» и «Дортмунда».

И еще один важный факт в контексте предстоящей встречи с «Бохумом»: «Унион» в текущем чемпионате ни разу не проигрывал на своем поле (девять побед и четыре ничьих).

Кроме того, в 13-ти домашних матчах «Унион» пропустил лишь восемь мячей.

«Бохум» в последнее время начал подавать признаки жизни. Гости набрали семь очков в четырех предыдущих турах, однако все равно есть подозрение, что в Берлине их не ждет ничего хорошего. «Унион» здорово играет на своем поле.

Ставка: победа «Униона» за 1.59.

«Атлетико» — «Альмерия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» точно не станет чемпионом, но зато может финишировать выше «Реала».

Отставание от «Мадрида» составляет всего лишь два очка.

Пока все следили за разборками «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» выдал шикарную серию без поражений.

«Матрасники» ни разу не проигрывали в 12-ти предыдущих турах. При этом в пяти недавних матчах команда Диего Симеоне набрала максимальное количество очков. К слову, в испанских СМИ уже давно не было разговоров о том, что «Атлетико» хочет найти замену аргентинскому тренеру.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Скорее всего, «Атлетико» продлит победную серию. «Альмерия», может, и не такой уж слабый соперник, но в данном случае логично взять ставку на победу команды, которая действительно на ходу.

Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 2,5 за 1.72.

Общий коэффициент — 5.16.