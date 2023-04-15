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    «Ман Сити» и «Бавария» выиграют после ЛЧ, а «ПСЖ» одолеет конкурента

    Экспресс дня 15 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Манчестер Сити»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие поединки «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ман Сити» в середине недели сделал хорошую заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив на своей территории мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:0. И этот выигрыш стал для дружины Гвардиолы девятым подряд во всех турнирах.

    А не проигрывают «горожане» уже 13 матчей кряду, выиграв 11 из них. В своей последней игре чемпионата они одолели на выезде 4:1 «Саутгемптон» и продолжают идти на второй строке, отставая на шесть баллов от лидера при матче в запасе.

    Чемпион Англии 2016 года рискует по итогам этого сезона понизиться в классе. Сейчас он с 25 очкам идет предпоследним в турнирке АПЛ, но от безопасной строки отстает всего на два балла.

    «Лестер» не может победить вот уже на протяжении девяти встреч подряд, проиграв за это время восемь раз. В минувшем туре «лисы» на своем поле уступили конкуренту «Борнмуту» 0:1.

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    • «Ман Сити» сейчас великолепен и на своем поле не должен испытать проблем с кризисным «Лестером», выиграв этот поединок уверенно.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.74.

    «Бавария» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Как упоминалось выше, «Бавария» накануне была разгромлена со счетом 0:3 в Англии «Ман Сити» в первой четвертьфинальной игре ЛЧ и этим результатом сильно усложнила задачу выхода в полуфинал турнира.

    В чемпионате Германии мюнхенский клуб лидирует, но от ближайшего преследователя оторвался всего лишь на два очка. В своей последней игре Бундеслиги он на выезде одолел 1:0 «Фрайбург». И данная виктория стала только второй за последние пять игр при трех фиаско.

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    «Хоффенхайм» плетется в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, оторвавшись от красной зоны на пять пунктов. Однако команда смогла выиграть свои три последние игры.

    Но в данном отрезке «деревенские» встречались только с коллективами из второй части турнирки. Перед этим же они не могли выиграть в чемпионате на протяжении 14 встреч, проиграв 12 из них.

    «Бавария» после неудачи в ЛЧ наверняка будет настроена реабилитироваться перед своими болельщиками. Так что ожидаем от данного матча уверенной победы мюнхенцев.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.84.

    «ПСЖ» — «Ланс»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала, так что сейчас полностью сконцентрирован на чемпионате Франции, где он за восемь туров до финиша лидирует, опережая вторую строку на шесть баллов.

    Свою последнюю игру в Лиге 1 парижане смогли выиграть, одолев на выезде 2:0 «Ниццу». Перед этим же они дважды уступали, причем оба раза проиграв дома — 0:1 «Ренну» и 0:1 «Лиону».

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    «Ланс» в турнирной таблице французского чемпионата расположился вслед за своим предстоящим противником, уступая ему шесть баллов, а от третьего «Марселя» оторвавшись только на два пункта.

    Последний раз в рамках Лиги 1 «золотисто-красные» уступали чуть более двух месяцев тому назад. После этого они провели семь встреч первенства, выиграв пять из них. Причем в последних четырех турах они только побеждали.

    Наверняка парижане серьезно настроятся на игру со своим главным конкурентом и смогут обыграть его при своих зрителях.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.70.

    Общий коэффициент — 5.44.

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    Экспресс дня 15 апреля: прогноз, ставка (5.44), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Экспресс. «Ман Сити» и «Бавария» выиграют после ЛЧ, а «ПСЖ» одолеет конкурента
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