В этом экспрессе поставим на матчи немецкой Бундеслиги, испанской Примеры и французской Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шальке» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии

С 21 зачетным пунктом «Шальке» находится на последнем месте в турнирной таблицы Бундеслиги и от спасительной позиции коллектив отстает на пять баллов. В минувшем туре он проиграл на выезде «Хоффенхайму» 0:2.

И данное фиаско стало для «кобальтовых» вторым подряд. А выиграть они не могут на протяжении четырех встреч, еще дважды сыграв вничью На своем же поле «Шальке» уступил всего раз за минувшие пять матчей при одном выигрыше и трех мировых.

«Герта» в турнирной таблице расположилась на строку выше предстоящего противника, имея на одно очко в активе больше. В своей последней проведенной игре берлинцы проиграли дома 0:1 «Лейпцигу».

И этим результатом «Старая Дама» продлила свою безвыигрышную серию до пяти встреч, где трижды уступала. Вдали от дома она не может выиграть на протяжении последних десяти встреч, потерпев за это время восемь фиаско.

В битве аутсайдеров рекомендуем ставить с Х на «Шальке», который дома выступает сносно, а «Герта» в свою очередь в гостях очень слаба.

Ставка: 1Х за 1.43.

«Райо Вальекано» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

Райо Вальекано в турнирной таблице Примеры за десять туров до финиша с 37 очками находится на девятой строке. От седьмой позиции, которая может дать билет в еврокубки, мадридцы отстают на три пункта.

Вот уже как восемь встреч подряд «пчелы» не могут в чемпионате победить, трижды уступив за это время при пяти мировых. В минувшем туре они проиграли дома 1:2 «Атлетико». На своем же поле «Райо» проиграл только раз за последние пять матчей, еще трижды сыграл вничью и один раз победил.

«Осасуна» в турнирной таблице Примеры находится на строку выше предстоящего противника, имея в своем активе на одно очко больше. В своей последней игре первенства она обыграла дома 2:1 аутсайдера «Эльче».

И данной викторией памплонцы прервали свою 4-матчевую серию без побед, в которой поровну поделили проигрыши и ничьи. Вне родных стен «Осасуна» уступила только раз за прошедшие семь встреч. Правда, в этом отрезке она выиграла только раз и пять игр свела вничью.

Наверняка исходя из турнирной ситуации обе команды будут стремиться взять в данном поединке максимум баллов, поэтому они должны больше внимание уделить атаке и на пару голов вполне могут наиграть.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.50.

«Тулуза» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

С 38 очками «Тулуза» расположилась на 12 строке в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись на 12 баллов от зоны вылета. В минувшем туре она обыграла в гостях крепкий «Монпелье» со счетом 2:1.

Перед этим же «фиолетовые» проиграли пять из шесть встреч первенства при одной победе. На своей территории они уступили в последних трех играх Лиги 1, а до этого не знали фиаско в родных стенах на протяжении четырех матчей, трижды победив.

Все прогнозы на футбол

«Лион» с 47 набранными очками находится на седьмой позиции в турнирке. От пятой еврокубковой позиции он отстает на пять баллов, которые еще вполне можно отыграть.

В своей последней игре первенства «ткачи» переиграли на своем поле 3:1 «Ренн», тем самым продлив свою серию без фиаско до шести игр, где трижды победили. На выезде «Лион» уступил только раз за прошедшие восемь матчей и пять встреч выиграл в этом отрезке.

Как правило, между собой эти коллективы играют результативно, выдав семь верхов за прошедшие восемь очных игр. Так что не исключаем, что и данная встреча порадует голами.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.62.

Общий коэффициент — 3.47.