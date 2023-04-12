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    «Реал» положит «Челси» на лопатки, а в Милане будет низовая встреча

    Экспресс дня 12 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Реал»
    В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз поставим на поединки 1/4 финала Лиги чемпионов и один матч УПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Реал» без особых проблем выиграл свой квартет на групповой стадии, а в 1/8 финала уверенно разобрался с «Ливерпулем», решив исход еще в первой игре в Англии, победив 5:2, после чего выиграл дома скромнее — 1:0.

    В чемпионате Испании «сливочные» безнадежно отстали от «Барселоны» и ведут с «Атлетико» борьбу за серебро. Сейчас они вторые и на два очка опережают конкурента. В преддверии этой игры «Реал» дома уступил 2:3 «Видьярреалу», а до этого выиграл две встречи с общим счетом 10:0.

    «Челси» на групповой стадии также стал первым в своем квартете, а на первом этапе плей-офф не без проблем прошел дортмундскую «Боруссию», проиграв сперва в гостях 0:1, но затем дома взяв реванш — 2:0.

    В чемпионате же Англии лондонский клуб выступает скверно, занимая лишь 11 место и может пролететь мимо еврокубков. На выходных «синие» проиграли в гостях 0:1 «Вулверхэмптону», продлив тем самым безвыигрышную серию до четырех игр, в которой дважды уступали и в трех случаях не забивали.

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    • «Челси» сейчас не в том состоянии чтобы устоять на поле столь грозного соперника. В общем, ставим здесь на викторию «Реала».

    Ставка: победа «Реала» за 1.70.

    «Милан» — «Наполи»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Милан» не без труда преодолел групповую стадию, став в своем квартете вторым, пропустив вперед «Челси». В 1/8 финала он прошел «Тоттенхэм», выиграв дома 1:0 и сыграв в гостях 0:0.

    На внутренней арене «россонери» стремятся по итогам сезона занять место в топ-4. На текущий момент они занимают заветную четвертую позицию, но от пятой оторвались лишь на балл. Отметим, что у миланцев только одна виктория за последние шесть встреч.

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    «Наполи» же смог выиграть свою группу ЛЧ, опередив «Ливерпуль» по разнице мячей. 1/8 финала коллектив преодолел легко, дважды обыграв немецкий «Айнтрахт» — 2:0 в гостях и 3:0 на своем поле.

    В чемпионате Италии неаполитанцы мчат к чемпионскому титулу. За девять туров до завершения они на 14 очков опережают ближайшего преследователя. В отрезке последних пяти игр у них четыре победы и одно поражение, которое было дома как раз от предстоящего противника — 0:4.

    Недавний очный результативный поединок этих команда, скорее всего, исключение из правил. Так что наверняка обе команды не будут сильно рисковать в этом поединке и забьют крайне мало.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.71.

    «Львов» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины

    «Шахтер» — лидер текущего чемпионата Украины. У команды на счету 46 очков и отрыв от преследователя в один пункт. И отметим, что за 19 матчей первенства «горняки» проиграли только раз.

    На выходных «оранжево-черные» минимально выиграли у харьковского «Металлиста» 1:0. И данная виктория оказалась для них шестой за минувшие семь встреч при одной мировой.

    Все прогнозы на футбол

    «Львов» — главный аутсайдер УПЛ. У коллектива на счету всего лишь 13 баллов и отставание от безопасной строки составляет шесть пунктов.

    «Львы» смогли выиграть первую игру после возобновления чемпионата, но в последующих четырех они раз сыграли вничью и трижды проиграли, в том числе и накануне «Днепру-1» 2:5.

    «Горняки» набрали прекрасный ход в чемпионате и должны без проблем обыгрывать аутсайдера лиги.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2) за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.56.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 12 апреля: прогноз, ставка (4.56), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Экспресс. «Реал» положит «Челси» на лопатки, а в Милане будет низовая встреча
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