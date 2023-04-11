В данном экспрессе поставим на первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов, а также на одну игру шотландского Чемпионшипа. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Манчестер Сити» без проблем преодолел групповой этап Лиги чемпионов. На первой стадии плей-офф он также не испытал трудностей с немецким «РБ Лейпциг», сыграв вничью 1:1 на выезде и выиграв дома 7:0.

В чемпионате Англии «горожане» ведут борьбу за золото с «Арсеналом», от которого отстают сейчас на шесть баллов при игре в запасе. В преддверии этой игры они разгромили 4:1 «Саутгемптон», тем самым продлив свою победную серию до восьми встреч.

«Бавария» на групповой стадии выиграла все шесть встреч, хотя ее соперниками были миланский «Интер» и «Барселона». В 1/8 немцы выбили непростого соперника в лице «ПСЖ», дважды его обыграв 2:0 и 1:0.

На внутренней арене мюнхенский клуб лидирует, но от ближайшего преследователя оторвался только на два очка. Накануне он в чемпионате страны обыграл в гостях 1:0 «Фрайбург», а до этого проиграл в двух играх из трех.

Ожидаем, что в первой игре оппоненты не будут форсировать события и постараются надежно отыграть в первую очередь в обороне, что и скажется на результативности игры.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.55.

«Бенфика» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов

«Бенфика» смогла выиграть свою группу ЛЧ, опередив «ПСЖ» и «Ювентус». На первой стадии плей-офф португальцы прошли бельгийский «Брюгге», дважды его обыграв 5:1 и 2:0.

В чемпионате страны «орлы» мчат к чемпионскому титулу, идя сейчас во главе турнирки с 7-очковым запасом от ближайшего преследователя. Накануне этой встречи «Бенфика» проиграла 1:2 «Порту», прервав тем самым 9-матчевую серию побед.

«Интер» на групповой стадии ЛЧ стал вторым, пропустив вперед себя «Баварию», но опередив «Барсу». В 1/8 финала миланский коллектив справился с «Порту», обыграв его дома 1:0 и расписав на выезде мировую 0:0.

В чемпионате Италии «нерадзурри» выступают не лучшим образом и рискуют пролететь мимо топ-4. Сейчас они пятые с отставание в балл от четвертой строки. В преддверии этого поединка «Интер» сыграл вничью 1:1 со скромной «Салернитаной», продлив свою безвыигрышную серию до шести игр, где трижды проиграл.

«Интер» пребывает в плохой форме и в Лиссабоне вряд ли сможет избежать проблем в игре с мощной «Бенфикой». В общем, ставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Бенфики» с форой 0 за 1.53.

«Данди» — «Райт Роверс»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Данди» — один из главных претендентов на прямую путевку в элитный шотландский дивизион. На данный момент коллектив идет во главе турнирной таблицы, но от второй строки оторвался только по лучшим дополнительным показателям.

Команда не знает горечи поражений на протяжении последних пяти игр, выиграв за это время трижды. На своем поле «Данди» уступил только раз за прошедшие семь встреч при пяти победных результатах.

Все прогнозы на футбол

«Райт Роверс» расположился во второй половине турнирной таблицы второго шотландского дивизиона, ни вылет, ни попадание в зону плей-офф команде не грозит.

За последние семь встреч во всех турнирах команда проиграла в пяти из них при двух выигрышах. На выезде же у нее 5-матчевая безвыигрышная серия. Причем три последние игры она проиграла вдали от дома.

В данной паре прогнозируем победу «Данди», который в свете борьбу за путевку в элиту не может позволить себе потерять очки в домашней игре с таким соперником.

Ставка: победа «Данди» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.55.