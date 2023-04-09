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    «Арсенал» добьет «Ливерпуль», «Гладбах» и «Вольфсбург» устроят шоу

    Экспресс дня 9 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 апреля
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    Победная серия «Арсенала» в АПЛ составляет уже семь матчей
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Пора признать — «Ливерпуль» ужасен в этом сезоне. А Юрген Клопп до сих пор в команде только за былые заслуги.

    На прошлой неделе «Ливерпуль» побывал на мастер-классе у «Манчестер Сити». Банда Пепа Гвардиолы разбила «красных» со счетом 4:1. Больно, но закономерно.

    Через несколько дней «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» — 0:0. Еще один блеклый матч от команды Клоппа, которая, похоже, окончательно попрощалась с шансами на попадание в топ-4.

    «Арсенал» тем временем на всех порах несется навстречу мечте. Победная серия «канониров» в АПЛ составляет уже семь матчей.

    И нет никаких признаков, что команда Микеля Артеты может притормозить. В предыдущих пяти турах лондонский клуб не только набрал максимальное количество очков, но и забил 18 мячей.

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    • В общем, что тут думать — ужасная оборона «Ливерпуля» развалится под мощным натиском «Арсенала».

    Ставка: победа «Арсенала» за 2.43.

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Гладбах» и «Вольфсбург» спокойно доигрывают сезон. Обе команды находятся в середине таблицы, правда, расстояние между ними составляет семь очков — у гостей есть неплохие шансы побороться за путевку в Лигу Европы.

    «Боруссия» ни разу не выигрывала в пяти предыдущих матчах. На этом отрезке у команды Даниэля Фарке два поражения и три ничьи.

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    «Вольфсбург», в свою очередь, на аналогичном отрезке не потерпел ни одного поражения. Правда, и здесь в трех случаях была зафиксирована ничья.

    Скорее всего, нейтральные болельщики точно останутся довольны этим матчем. «Гладбах» точно постарается, чтобы никому не было скучно.

    К слову, в трех предыдущих матчах между этими командами было забито 12 мячей.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.95.

    «Нант» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Нант» ранее на этой неделе выиграл у «Лиона» (1:0) и вышел в финал Кубка Франции.

    И после этого можно было бы расслабиться, но у «Нанта» нет такой возмжности. Дело в том, что команда Антуана Комбуаре все еще может оказаться среди неудачников, которые покинут элитный дивизион по итогам сезона. Отрыв от зоны вылета — всего лишь четыре очка.

    При этом «Нант» не побеждал в чемпионате с 12 февраля. С тех пор у «канареек» четыре поражения и две ничьи.

    «Монако» тоже в какой-то момент слегка забуксовал, но потом пришел в себя, выиграв у «Аяччо» и «Страсбурга».

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    И еще один интересный момент — «Монако» потерпел лишь одно поражение в 14-ти гостевых матчах Лиги 1.

    Есть подозрение, что уставший «Нант» может не совладать с командой Александра Головина, у которой была целая неделя на подготовку и восстановление.

    Ставка: победа «Монако» за 1.93.

    Общий коэффициент — 9.42.

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    Экспресс дня 9 апреля: прогноз, ставка (9.42), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Экспресс. «Арсенал» добьет «Ливерпуль», «Гладбах» и «Вольфсбург» устроят шоу
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