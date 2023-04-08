«Реал» Мадрид — «Вильярреал»
Футбол. Чемпионат Испании
«Реал» в начале недели уничтожил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании.
До сих пор в этом сезоне «Мадрид» испытывал серьезные проблемы в матчах с «Барсой», но на этот раз главный враг был повержен.
«Реал» выиграл на «Камп Ноу» со счетом 4:0 благодаря хет-трику Карима Бензема, которому наконец-то удалось набрать оптимальную форму.
Примечательно, что за несколько дней до этого «Реал» отколошматил на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид» (6:0). В этой игре у Бензема тоже хет-трик.
«Вильярреал» неплохо провел недавние матчи, выиграв у «Осасуны» и «Реал Сосьедада». Но есть подозрение, что на «Бернабеу» «субмарина» пойдет ко дну. «Реал» сейчас в полном порядке.
Ставка: победа «Реала» за 1.58.
«Фрайбург» — «Бавария»
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» едет к «Фрайбургу» за реваншем. На этой неделе команда Кристиана Штрайха выбила мюнхенский клуб из Кубка Германии.
Более того, Рекордмайстер уступил «Фрайбургу» на своем поле — 1:2. Второй гол мюнхенцы пропустили буквально за минуту до финального свистка.
Безусловно, поражение «Баварии» во втором матче под руководством Томаса Тухеля стало большим сюрпризом. А тем более после классной победы над дортмундской «Боруссией» (4:2).
В общем, злая «Бавария» постарается разорвать дерзкого соперника.
Тут, правда, надо сказать, что «Фрайбург» в текущем чемпионате проиграл лишь один матч на своем поле. Но в данном случае, в первую очередь, надо учитывать мотивацию «Баварии». Обычно, она очень жестко отвечает.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,0) за 1.78.
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
Футбол. Чемпионат Англии
Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» составляет уже 11 матчей, а победная — семь.
На прошлой неделе «горожане» разбили «Ливерпуль» — 4:1. Если что, Эрлинг Холанн пропускал встречу с «красными» из-за травмы. Но в предстоящем матче норвежец готов выйти на поле.
Также стоит отметить, что в трех последних матчах «Ман Сити» забил 17 мячей. В середине марта чемпион Англии разгромил «Лейпциг» (7:0) и «Бернли» (6:0).
В начале января «Ман Сити» сенсационно проиграл «Саутгемптону» (0:2) в Кубке лиги, при этом ни разу не пробив в створ. Как ни крути, а сейчас сложно представить, что «Сити» снова не сможет обыграть аутсайдера АПЛ. Банда Гвардиолы возьмет реванш. И по всей видимости, с разницей минимум в два-три мяча.
Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.06.
Общий коэффициент — 5.79.