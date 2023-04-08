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    «Реал» потопит «субмарину», а «Ман Сити» разнесет «святых»

    Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 апреля
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    Карим Бензема
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» Мадрид — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» в начале недели уничтожил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании.

    До сих пор в этом сезоне «Мадрид» испытывал серьезные проблемы в матчах с «Барсой», но на этот раз главный враг был повержен.

    «Реал» выиграл на «Камп Ноу» со счетом 4:0 благодаря хет-трику Карима Бензема, которому наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

    Примечательно, что за несколько дней до этого «Реал» отколошматил на «Сантьяго Бернабеу» «Вальядолид» (6:0). В этой игре у Бензема тоже хет-трик.

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    • «Вильярреал» неплохо провел недавние матчи, выиграв у «Осасуны» и «Реал Сосьедада». Но есть подозрение, что на «Бернабеу» «субмарина» пойдет ко дну. «Реал» сейчас в полном порядке.

    Ставка: победа «Реала» за 1.58.

    «Фрайбург» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» едет к «Фрайбургу» за реваншем. На этой неделе команда Кристиана Штрайха выбила мюнхенский клуб из Кубка Германии.

    Более того, Рекордмайстер уступил «Фрайбургу» на своем поле — 1:2. Второй гол мюнхенцы пропустили буквально за минуту до финального свистка.

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    Безусловно, поражение «Баварии» во втором матче под руководством Томаса Тухеля стало большим сюрпризом. А тем более после классной победы над дортмундской «Боруссией» (4:2).

    В общем, злая «Бавария» постарается разорвать дерзкого соперника.

    Тут, правда, надо сказать, что «Фрайбург» в текущем чемпионате проиграл лишь один матч на своем поле. Но в данном случае, в первую очередь, надо учитывать мотивацию «Баварии». Обычно, она очень жестко отвечает.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,0) за 1.78.

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» составляет уже 11 матчей, а победная — семь.

    На прошлой неделе «горожане» разбили «Ливерпуль» — 4:1. Если что, Эрлинг Холанн пропускал встречу с «красными» из-за травмы. Но в предстоящем матче норвежец готов выйти на поле.

    Также стоит отметить, что в трех последних матчах «Ман Сити» забил 17 мячей. В середине марта чемпион Англии разгромил «Лейпциг» (7:0) и «Бернли» (6:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В начале января «Ман Сити» сенсационно проиграл «Саутгемптону» (0:2) в Кубке лиги, при этом ни разу не пробив в створ. Как ни крути, а сейчас сложно представить, что «Сити» снова не сможет обыграть аутсайдера АПЛ. Банда Гвардиолы возьмет реванш. И по всей видимости, с разницей минимум в два-три мяча.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.06.

    Общий коэффициент — 5.79.

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    Экспресс дня 8 апреля: прогноз, ставка (5.79), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Экспресс. «Реал» потопит «субмарину», а «Ман Сити» разнесет «святых»
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