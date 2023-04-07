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    «Наполи» реабилитируется, а «Милан» снова выиграет

    Экспресс дня 7 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    В этом экспрессе поставим на пятничные матчи в итальянской Серии А и испанской Примере. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лечче» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лечче» в турнирной таблице Серии А занимает 16 место, имея в своем активе 27 баллов и опережает зону вылета на восемь пунктов. В прошлом туре он проиграл в гостях «Эмполи» со счетом 0:1, что стало его подряд подряд фиаско без забитых голов.

    Перед этим коллектив набирал очки в трех подряд встречах, дважды победив и один раз сыграв вничью. На своем поле «Лечче» за последние пять встреч дважды сыграл вничью и трижды уступал.

    «Наполи» уверенно лидирует в этом чемпионате Италии и уже вряд ли кто-то сможет его догнать. У команды на счету 71 балл и отрыв от ближайшего преследователя в 16 пунктов.

    Свою же последнюю игру неаполитанцы провели крайне неудачно, дома крупно проиграв 0:4 «Милану». Перед этим они выиграли три матча всухую. А на выезде в рамках Серии А коллектив выиграл последние шесть встреч без пропущенных мячей.

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    • После осечки в прошлом туре неаполитанцы постараются реабилитироваться и наверняка обыграют кризисного соперника.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.62.

    «Милан» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» с 51 зачетным пунктом разместился на третьей позиции в турнирной таблицы Серии А, опережая пятую строку всего лишь на балл. В минувшем туре он в гостях смог неожиданно разгромить «Наполи» со счетом 4:0.

    Перед этим же в чемпионате «россонери» не побеждали на протяжении трех игр, дважды уступив за этот период при одной ничьей. На своем же поле в рамках Серии А миланцы выиграли две минувшие игры из трех и раз расписали мировую.

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    С 31 набранным пунктом «Эмполи» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии, оторвавшись на 12 баллов от зоны вылета. В своей последней игре первенства клуб переиграл дома 1:0 «Лечче».

    И данной викторией тосканцы прервали свою 4-матчевую серию фиаско и 8-матчевую безвыигрышную, в которой набрал только три очка. На чужом поле «Эмполи» проиграл три игры из четырех последних при одной мировой.

    На своем поле миланцы просто обязаны брать три очка в игре с таким соперником.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.53.

    «Севилья» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Севилья» в этом сезоне ведет борьбу за выживание в элите испанского футбола. Сейчас она идет во второй половине турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на четыре очка.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «нервионцы» в гостях справились с «Кадисом» 2:0. И эта виктория стала для них за последние пять встреч чемпионата. Еще в этот период они трижды проиграли. Дома же у «Севильи» пять викторий за последний шесть игр при одном фиаско.

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    «Сельта» расположилась на экваторе в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе на четыре очка больше, чем у предстоящего противника. В прошлом туре она дома поделила очки с «Альмерией» 2:2.

    И этим результатом «кельты» продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей, в которой трижды выиграли и три раза сыграли вничью. На выезде «Сельта» не проигрывает вот уже четыре матча подряд, победив за это время дважды.

    «Севилья» демонстрирует слабые результаты в этом сезоне, но на своем поле она по-прежнему представляет грозную силу. В общем, ставим здесь с 0 форой на хозяев.

    Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.79.

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    Экспресс дня 7 апреля: прогноз, ставка (3.79), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Экспресс. «Наполи» реабилитируется, а «Милан» снова выиграет
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