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    Экспресс дня 5 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Манчестер Юнайтед»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и сербской Суперлиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» крайне неудачно провел три своих последних матча в АПЛ, набрав в них только один пункт, и выпал из топ-4. Сейчас клуб идет пятым, но от конкурентов отстает только по дополнительным показателем.

    Отметим, что в этот негативный период «красные дьяволы» не смогли забить ни одного гола, а оба поражения были выездными — 0:7 от «Ливерпуля» и 0:2 от «Ньюкасла» накануне.

    «Брентфорд» находится в турнирной таблице на пару строк ниже своего предстоящего оппонента, но имеет в своем активе аж на семь баллов меньше.

    У «пчел» только одно поражение за последние пять встреч чемпионата при двух выигрышах и двух мировых, которые пришлись на прошедшие два тура — дома с «Лестером» 1:1 и в гостях с «Брайтоном» 3:3.

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    • «Манчестер Юнайтед» обязан реабилитироваться после трех игр без голов, сыграв с большим акцентом на атаку, что должно принести ему три очка.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.65.

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» находится в нижней части турнирной таблицы АПЛ и ведет борьбу за выживание. Сейчас он разместился на безопасной позиции, но зону вылета обходит лишь на балл.

    «Молотки» за прошедшие четыре игры первенства потерпели только одно фиаско, еще раз сыграли вничью и дважды победили. Одна из викторий пришлась на прошлый тур — дома над аутсайдером «Саутгемптоном» 1:0.

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    «Ньюкасл» нацелился по итогам сезона добыть себе билет в Лигу чемпионов. На текущий момент«сороки» находятся на третьей строке, безнадежно отстав от первых двух команд, а конкуренты сильно поджимают.

    К предстоящей встрече «черно-белые» подходят с серией из трех побед, в том числе над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в заключительном туре. Перед этим они выиграли дважды по 2:1.

    «Вест Хэм» имеет одну из худших атак в АПЛ, а у «Ньюкасла» — самая надежная защита в лиге. Так что исходя из этого, результативной игры ждать не стоит.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.74.

    «Спартак» Суботица — «Црвена Звезда»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Црвена Звезда» уже давно не знает себе равных на внутренней арене. Так и в этом сезоне она уверено лидирует в чемпионата Сербии и должна положить в свою копилку очередной титул чемпиона.

    За всю турнирную дистанцию «звездаши» так и не проиграли пока, выиграв 24 поединка из 28 при четырех мировых исходах, забили аж 75 голов при всего 13 пропущенных.

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    «Спартак» Суботица разместился во второй половине турнирной таблицы чемпионата Сербии и уже точно не сможет пробиться в финальную восьмерку, ограничившись битвой за выживание.

    Со своим предстоящим противником «Спартак» играет крайне неудачно, проиграв ему в десяти последних очных противостояниях. Причем зачастую фиаско были крупными.

    И на этот раз не сомневаемся в виктории гранда сербского футбола и ставим на него с форой -1,5.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.50.

    Общий коэффициент — 4.30.

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    Экспресс дня 5 апреля: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Экспресс. Виктория «МЮ» и низовой поединок в Лондоне
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