В данном экспрессе рассмотрим три поединка английской Премьер-лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лестер» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

На прошедших выходных «Лестер» проиграл на выезде со счетом 1:2 «Кристал Пэлес» и после этого фиаско в отставку был отправлен Брендан Роджерс, ведь «лисы» опустились на предпоследнее место, правда, отставание от безопасной строки составляет лишь балл.

Последний раз коллектив побеждал еще в начале февраля, а затем выдал 7-матчевую серию без побед, проиграв за это время аж шесть раз и в половине случаев «Лестер» не забивал.

«Астон Вилла» разместилась на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от шестой строки всего лишь на два очка, так что еще вполне может пробиться в еврокубки.

Клуб из Бирмингема последних раз уходил с поля поверженным в середине февраля. После этого он не уступает на протяжении пяти встреч, выиграв за это время четыре игры, в том числе и в минувшем туре одолев в гостях 2:0 «Челси» и отправив наставника лондонцев Грэма Поттера в отставку.

Данный поединок обещает быть голевым, так как хозяевам нужно обязательно стремиться взять максимум баллов, а гости, в свою очередь, редко когда уходят с поля без гола.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.45.

«Лидс» — «Ноттингем»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лидс» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент он идет на безопасной 17 строке, но зону вылета обходит лишь по дополнительным показателям.

За прошедшие пять встреч первенства «павлины» смогли добыть две виктории, один поединок они еще свели вничью и дважды уступали. Одно из фиаско пришлось как раз на прошлый тур — в гостях от лидирующего «Арсенала» 1:4.

«Ноттингем» в турнирной таблице Премьер-лиги расположился на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в своем активе всего лишь на одно очко больше.

Вот уже как семь матчей чемпионата подряд «лесники» не могут выиграть, четырежды проиграв за этот период при трех мировых исходах. Одна из ничьих состоялась в минувшем игровом дне — дома с «Вулверхэмптоном» 1:1.

Наверняка обе команды будут очень рады пополнить свою копилку по итогам этого матча, поэтому должны больше внимание уделить обороне, что и скажется на результативности поединка.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.45.

«Борнмут» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Борнмут» расположился в нижней части турнирной таблице АПЛ. Сейчас он находится на безопасной позиции, но зону вылета опережает только на один зачетный пункт.

«Вишни» в отрезке последних шести игр первенства поровну поделили фиаско и выигрыши. Причем две из побед были домашними и одна из них в прошлом туре на своем поле над «Фулхэмом» 2:1.

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«Брайтон» на текущий момент занимает шестую позицию в турнирной таблице английского первенства. От топ-4 он отстает значительно, а вот конкуренты сильно поджимают.

«Чайки» в этом календарном году потерпели только одно фиаско. А к этой игре подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поделили выигрыши и мировые. Одна из ничьих пришлась на прошлый тур — дома с «Брентфордом» 3:3.

«Брайтон» неплох в этом сезоне, но «вишни», которые ведут борьбу за сохранение прописки, на своем поле без боя точно не сдадутся.

Ставка: победа «Борнмута» с форой (+1) за 1.93.

Общий коэффициент — 4.05.