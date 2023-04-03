В данном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в испанской Примере и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сассуоло» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Сассуоло» с 36 набранными очками после 27 туров занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. Ни вылет, ни еврокубки команде уже не светят. В минувшем туре он дома одолел 1:0 «Специю», что стало его четвертой викторией подряд.

Стоит отметить, что в отрезке девяти последних встреч первенства коллектив проиграл только раз и одержал за это время шесть побед. А на своем поле он выиграл три из четырех предыдущих матчей, уступив только один раз.

«Торино» набрал на одно очко больше «Сассуоло» и занимает 11 место в турнирной таблице. В прошлом туре туринский коллектив потерпел крупное домашнее поражение от «Наполи» со счетом 0:4.

Перед этим «быки» одержали две подряд победы. Из девяти предыдущих поединков клуб выиграл четыре при трех фиаско. На выезде же он остался без набранных очков только два раза за семь последних матчей.

«Сассуоло» набрал шикарную форму и на своем поле уж точно не должен проиграть соседу по турнирке.

Ставка: 1Х за 1.45.

«Эмполи» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

С 28 набранными пунктами «Эмполи» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии, оторвавшись на девять баллов от зоны вылета. В своей последней игре первенства клуб потерпел гостевое поражение от «Аталанты» со счетом 1:2.

И данное фиаско стало для тосканцев четвертым подряд. А не побеждает коллектив в восьми поединках кряду, набрав в этот период только три очка. На своем поле «Эмполи» не выиграл ни одного из четырех последних матчей, по два раза проиграв и сыграв вничью.

«Лечче» в турнирной таблице Серии А занимает соседнее с «Эмполи» 15 место, имея в своем активе на одно очко меньше. В прошлом туре он проиграл в гостях «Фиорентине» со счетом 0:1, что стало его четвертым подряд фиаско без забитых голов.

Перед этим коллектив набирал очки в трех подряд встречах, дважды победив и один раз сыграв вничью. На чужом поле в этом сезоне «Лечче» выступает чуть лучше, чем дома. Он выиграл три из семи предыдущих гостевых матчей чемпионата.

Оба коллектива будут настроены прервать свои негативные серии и наверняка отсиживаться в обороне не планируют, и смогут забить на двоих хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.48.

«Валенсия» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании

С 26 набранными очками «Валенсия» в турнирной таблице Примеры делит 18 место с «Альмерией», находясь в зоне вылета. Однако от безопасной строки она отстает лишь на балл.

В минувшем туре левантийцы потерпели гостевое поражение от «Атлетико» со счетом 0:3. И этот проигрыш стал для них седьмым за девять последних поединков. Выиграла же «Валенсия»только в двух из 12 предыдущих матчей в чемпионате страны, победив в двух последних домашних встречах.

Все прогнозы на футбол

Перед стартом данного тура «Райо Вальекано» с 36 зачетными пунктами занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от седьмой строки всего на балл.

В прошлом игровом дне «пчелы» сыграли дома вничью 2:2 с «Жироной». И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до шести игр, в которой было четыре мировых. Однако у команды только два фиаско за восемь предыдущих матчей. На выезде же она уступала в двух последних встречах всухую.

Как правило, между собой эти клубы играют результативно, да и будут настроены взять максимум очков в этом поединке. Так что без забитых мячей это матч не обойдется.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.48.

Общий коэффициент — 3.17.