В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Германии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Специя» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

В турнирной таблице Серии А «Специя» с 21 зачетным пунктом находится на 17 позиции. Причем зону вылета она опережает лишь на три очка. В своей последней игре чемпионата коллектив расписал дома ничью 0:0 с «Вероной».

И тем самым «орлята» продлили свою безвыигрышную серию до семь встреч, проиграв за это время четыре матча при трех ничьих. Выиграли же они только раз за прошедшие десять поединков. Дома в отрезке последних восьми матчей у команды четыре фиаско и столько же мировых.

С 50 набранными очками «Интер» разместился на второй строке в турнирной таблице чемпионата Италии, сильно отстав от лидера, а вот конкуренты поджимают. В своей последней игре в Серии А миланцы дома переиграли 2:0 «Лечче».

Игровым же днем ранее «нерадзурри» в гостях уступили 0:1 «Болонье», прервав на тот момент 7-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, победив за это время шесть раз. Отметим, что фиаско от «Болоньи» стал первым выездным для «Интера» за прошедшие шесть встреч.

В истории противостоянии этих клубов «Интер» победил в четырех случаях из пяти при одной мировой. Наверняка миланцы продолжат успешную для них тенденцию, победив в этом поединке.

Ставка: победа «Интера» за 1.47.

«Кадис» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

В турнирной таблице Ла Лиги «Кадис» с 26 очками расположился на 15 строке, опережая зону вылета всего лишь на пункт. В минувшем туре первенства он расписал выездную мировую 0:0 с «Реал Сосьедадом».

Игровым днем ранее «желто-синие» обыграли дома 1:0 «Райо Вальекано», что стало для них третьей викторий подряд на своем поле. Всего же в родных стенах «Кадис» не уступает на протяжении девяти игр чемпионата, выиграв четыре матча при пяти ничьих.

«Хетафе» находится в турнирной таблице на строку ниже, имея в своем активе на балл меньше, и опережает зону вылета только по дополнительным показателям. В своей последней игре первенства он обыграл дома 3:2 «Жирону».

Перед этим «синие» уступили на выезде «Вильярреалу» со счетом 1:2. И данное фиаско стала для них первым за последние пяти встреч первенства. На выезде же «Хетафе» не может выиграть на протяжении последних шести матчей, пять раз проиграв за это время.

«Кадис» сильно выступает дома, а «Хетафе» в свою очередь неубедителен в гостях. Поэтому рекомендуем в этой игре ставить на непроигрыш хозяев с небольшим количеством забитых мячей.

Ставка: 1Х + ТБ 1,0 за 1.50.

«Кельн» — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Кельн» с 27 набранными очками на текущий момент занимает 12 место в турнирной таблице первой Бундеслиги, существенно оторвавшись от опасной зоны. В прошлом туре ему удалось расписать мировую 0:0 в гостях у «Униона».

Перед этим же «козлы» потерпели два подряд сухих поражения с общим счетом 0:5. А выиграть они смогли только в одном из семи последних матчей чемпионата. Дома «Кельну» удалось выиграть только два из шести предыдущих матчей.

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«Бохум» с 19 набранными баллами в турнирной таблице немецкого первенства занимает последнее место, проигрывая безопасной строке только по дополнительным показателям. В минувшем туре он дома уступил со счетом 0:2 «Шальке».

И данное фиаско стало для команды четвертым кряду сухим проигрышем. Выиграл же «Бохум» всего в одном из семи предыдущих матчей чемпионата, проиграв шесть остальных. На выезде он потерпел четыре подряд поражения, пропустив за это время 13 мячей.

В четырех последних очных играх этих клубов неизменно забивали обе стороны. Не исключаем, что данная тенденция продлится и в этом поединке.

Ставка: обе забьют — да за 1.82.

Общий коэффициент — 4.01.