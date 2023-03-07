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    Дортмунды приблизят отставку Поттера, а «Бенфика» снова победит

    Экспресс дня 7 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 марта
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    Грэм Поттер
    В данном экспрессе поставим на поединки 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Боруссия» Д

    Футбол. Лига чемпионов

    «Челси» стал победителем своего квартета на групповом этапе Лиги чемпионов, где также выступали «Милан», «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб, выиграв четыре игры при одном фиаско.

    В первой же встрече 1/8 финала в Дортмунде лондонцы уступили с минимальным счетом 0:1. И после того они еще дважды проиграли всухую в чемпионате страны. И только на прошедших выходных смогли прервать неудачную серию, обыграв дома 1:0 «Лидс» в АПЛ, где «Челси» идет только в середине турнирной таблицы.

    «Боруссия» пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где также выступали «Манчестер Сити», «Севилья» и «Копенгаген». В шести турах клуб из Дортмунда одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    В чемпионате Германии «шмели» претендуют на золотые медали, деля сейчас с «Баварией» первое место. Отметим, что они выиграли все девять проведенных поединков в 2023 году, не пропустив в четырех из них.

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    • Немецкий коллектив смотрится гораздо лучше своего английского визави и должен удержать гандикап первой игры, пройдя дальше, отправив в отставку наставника лондонцев Поттера.

    Ставка: проход «Боруссии» Д за 1.58.

    «Бенфика» — «Брюгге»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Орлы» отлично прошли групповой этап и не потерпели ни одного поражения, набрав одинаковое количество очков с «ПСЖ», но опередив соперника по дополнительным показателям. В первой игре в Бельгии «Бенфика» добыла комфортную победу со счетом 2:0 и сделала хорошую заявку на выход в четвертьфинал.

    В чемпионате Португалии лиссабонский коллектив является главным претендентом на победу, находясь сейчас во главе турнирки с отрывом в восемь баллов от ближайшего преследователя. Команда выиграла десять из 12 последних встреч при двух ничьих.

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    «Брюгге» великолепно провел групповую стадию и уже после четырех туров забронировал себе место в плей-офф. Однако последние две игры бельгийцы провели слабо и в итоге пропустил на первое место в группе «Порту».

    На внутренней арене «черно-синие» выступают не лучшим образом, находясь только на четвертой строке, рискуя пролететь мимо чемпионского плей-офф. За последние шесть встреч «Брюгге» победил только раз при двух фиаско и трех мировых.

    «Бенфика», несмотря на солидный гандикап, и на своем поле должна вновь доказать превосходство над бельгийцами.

    Ставка: победа «Бенфики» за 1.44.

    «Лацио» — «АЗ Алкмар»

    Футбол. Лига конференций

    «Лацио» текущий евросезон начал в Лиге Европы, но заняла только третье место на групповом этапе и отправился в 1/16 финала Лиги конференций, где прошел румынский «Клуж» — 1:0 и 0:0.

    В преддверии этой игры римский коллектив весьма неожиданно на выезде переиграл на выезде 1:0 «Наполи» и поднялся на третье место в Серии А. В последних пяти играх у «орлят» четыре виктории и одна мировая. Причем все эти встречи были низовыми.

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    «АЗ Алкмар» сразу же свое выступление начал с Лиги конференций, где на групповой стадии смог выиграть свой квартет, добившись пяти выигрышей при одном фиаско.

    В чемпионате Нидерландов «сырные фермеры» ведут борьбу за золото. Сейчас они находятся в турнирки третьими, отставая на пять баллов от лидера. За прошедшие четыре игры у них три виктории и одно поражение.

    Римский клуб демонстрирует прагматичный футбол, делая упор на надежную игру в защите. Наверняка данной тактике «Лацио» не изменит и в этой игре, выдав очередной низ.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.41.

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