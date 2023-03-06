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    «Кремонезе» снова удивит, «Осасуна» не проиграет и голы в лондонском дерби

    Экспресс дня 6 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 марта
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    «Кремонезе»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в итальянской Серии А, испанской Ла Лиге и английской АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Брентфорд» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брентфорд» с 35 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблицы АПЛ, не имея шансов особо подняться выше. В своем последнем матче он в дерби сыграл вничью 1:1 с «Кристал Пэлас».

    И эта мировая стала для «пчел» третьей за последние четыре матча, а не проигрывают они уже 11 матчей подряд, пять раз победив при шести ничьих. На своем поле коллектив не знает горечи поражений с середины сентября или восемь кряду поединков.

    «Фулхэм» в турнирной таблице английского чемпионата занимает седьмое место, имея в своем активе 39 очков. В прошлом туре коллектив сыграл вничью 1:1 с «Вулверхэмптоном».

    Перед этим же «дачники» одержали две подряд победы и не пропускали в трех поединках кряду. Уступили они только два раза из десяти последних в чемпионате Англии. На выезде «Фулхэм» выиграл в трех из пяти предыдущих матчей при одном фиаско.

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    • Обе команды редко в этом сезоне уходят с поля без забитого мяча. И в очном противостоянии вполне могут наиграть хотя бы на два гола.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.47.

    «Осасуна» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Осасуна» с 33 очками после 23 проведенных туров занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, отставая от шестой строки на четыре пункта. В прошлом туре она обыграла на выезде «Севилью» со счетом 3:2.

    И этой викторией клуб из Памплоны прервал свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где он набрал только три очка. За десять последних игровых дней «Осасуна» выиграла только дважды.

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    «Сельта» с 27 зачетными пунктам перед этим туром занимает 13 место в турнирной таблице, оторвавшись всего на три балла от зоны вылета. В своей последней проведенной игре она дома разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0.

    Это виктория стала для «кельтов» третьей за четыре последних матча. К слову, без набранных очков они остались лишь в двух из десяти последних поединков чемпионата. На выезде галисийцы проиграли всего один из пяти предыдущих матчей чемпионата при двух победах.

    И хотя «Сельта» в своем последнем отрезке выглядит лучше предстоящего противника, но в Памплоне она, как правило, играет неудачно, так что вряд ли сможет выиграть.

    Ставка: 1Х за 1.48.

    «Сассуоло» — «Кремонезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    С 27 набранными очками «Сассуоло» занимает 14 место в турнирной таблице Серии А, значительно оторвавшись от опасной зоны. В минувшем туре чемпионата она обыграл на выезде «Лечче» со счетом 1:0.

    И данная виктория стала для «зелено-черных» третьей за прошедшие пять матчей. Уступили же они всего в одном поединке из шести последних в чемпионате Италии. А на своем поле они в пяти предыдущих поединках победили лишь раз при трех фиаско.

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    «Кремонезе» перед этим туром занимает предпоследнее место, имея в своем активе 12 очков. От безопасной строки клуб отстает аж на восемь пунктов.

    В минувшем туре коллектив одержал первую в сезоне победу, обыграв на своем поле «Рому» со счетом 2:1. Перед этим «Кремонезе» сыграл вничью 2:2 с «Торино» в гостях. На выезде в этом сезоне коллектив по шесть раз проиграв и играл вничью.

    Аутсайдер Серии А в последнее время цепляется за очки в каждом поединке. И на этот раз ожидаем от гостей активный действий и ставим на обмен голами.

    Ставка: обе забьют — да за 1.79.

    Общий коэффициент — 3.89.

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    Экспресс дня 6 марта: прогноз, ставка (3.89), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Экспресс. «Кремонезе» снова удивит, «Осасуна» не проиграет и голы в лондонском дерби
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