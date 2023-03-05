В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, Бундеслиге и немецкой Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Интер» на прошлой неделе попрощался с последними шансами на Скудетто. «Нерадзурри» потерпели гостевое поражение от «Болоньи» (0:1) и теперь отстают от «Наполи» 18 очков.

Примечательно, что это было всего лишь второе поражение миланского клуба в этом году.

В 2023-м «Интер» провел 13 матчей, в которых одержал девять побед. То есть, по сути, команда Симоне Индзаги не дает серьезных поводов для критики в свой адрес.

Также стоит отметить, что «Интер» выиграл семь из восьми предыдущих матчей на своем поле в рамках Серии А.

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«Лечче» нельзя назвать простым соперником (у команды Марко Барони лишь одно поражение в шести последних матчах на выезде), но, скорее всего, «Интер» заберет у гостей три очка. Кадровые возможности в данном случае все-таки несравнимы.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 2.12.

«Байер» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» в конце прошлого месяца выиграл по сумме двух матчей у «Монако» Александра Головина и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Между тем, в Бундеслиге «фармацевты» снова забуксовали.

В пяти предыдущих турах команда Хаби Алонсо потерпела три поражения и одержала лишь одну победу.

На этом отрезке «Байер» пропускал во всех матчах. Оборона леверкузенского клуба в последнее время стала главным разочарованием.

«Герта» выиграла два из трех предыдущих матчей — у менхенгладбахской «Боруссии» и «Аугсбурга». Между этими играми было гостевое поражение от дортмундской «Боруссии».

Есть подозрение, что «Герта» заставит нервничать болельщиков «Байера». Вряд ли гости не смогут распечатать ворота фаворита предстоящего матча.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

«Лион» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лион» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы, при этом практически лишившись шансов на попадание в топ-3.

Но при этом надо признать, что в последнее время «Лион» исправно набирает очки.

«Лион» выиграл четыре из шести предыдущих матчей в Лиге 1.

И на этом отрезке команда Лорана Блана лишь в одном матче пропустила больше одного мяча.

Правда, есть и не совсем объяснимые вещи. Например, у «Лиона» всего лишь две победы в восьми предыдущих матчах на своем поле.

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«Лорьян» на данный момент опережает «Лион» на одно очко. И это с учетом того, что гости в пяти последних турах одержали лишь одну победу.

Очевидно, что «Лорьян» сейчас выглядит не так бодро, как в первой половине сезона. Но при этом нет никаких сомнений, что команда Режиса Ле Бри вполне может шокировать лионскую публику.

К слову, осенью «Лорьян» выиграл у «Лиона» со счетом 3:1.

Ставка: обе команды забьют за 1.76.

Общий коэффициент — 6.64.