ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера» «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата
  • 11:37
    • Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта
  • 11:13
    • «Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Боруссии»
  • 09:46
    • Джоковичу отказали во въезде в США из-за антиковидных правил
    Все новости спорта

    «Интер» не оставит шансов «Лечче», а «Герта» забьет на поле «Байера»

    Экспресс дня 5 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» выиграл семь из восьми предыдущих матчей на своем поле в рамках Серии А
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, Бундеслиге и немецкой Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» на прошлой неделе попрощался с последними шансами на Скудетто. «Нерадзурри» потерпели гостевое поражение от «Болоньи» (0:1) и теперь отстают от «Наполи» 18 очков.

    Примечательно, что это было всего лишь второе поражение миланского клуба в этом году.

    В 2023-м «Интер» провел 13 матчей, в которых одержал девять побед. То есть, по сути, команда Симоне Индзаги не дает серьезных поводов для критики в свой адрес.

    Также стоит отметить, что «Интер» выиграл семь из восьми предыдущих матчей на своем поле в рамках Серии А.

    Все прогнозы на Серию А

    «Лечче» нельзя назвать простым соперником (у команды Марко Барони лишь одно поражение в шести последних матчах на выезде), но, скорее всего, «Интер» заберет у гостей три очка. Кадровые возможности в данном случае все-таки несравнимы.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 2.12.

    «Байер» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» в конце прошлого месяца выиграл по сумме двух матчей у «Монако» Александра Головина и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Между тем, в Бундеслиге «фармацевты» снова забуксовали.

    В пяти предыдущих турах команда Хаби Алонсо потерпела три поражения и одержала лишь одну победу.

    На этом отрезке «Байер» пропускал во всех матчах. Оборона леверкузенского клуба в последнее время стала главным разочарованием.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Герта» выиграла два из трех предыдущих матчей — у менхенгладбахской «Боруссии» и «Аугсбурга». Между этими играми было гостевое поражение от дортмундской «Боруссии».

    Есть подозрение, что «Герта» заставит нервничать болельщиков «Байера». Вряд ли гости не смогут распечатать ворота фаворита предстоящего матча.

    Ставка: обе команды забьют за 1.78.

    «Лион» — «Лорьян»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Лион» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы, при этом практически лишившись шансов на попадание в топ-3.

    Но при этом надо признать, что в последнее время «Лион» исправно набирает очки.
    «Лион» выиграл четыре из шести предыдущих матчей в Лиге 1.

    И на этом отрезке команда Лорана Блана лишь в одном матче пропустила больше одного мяча.

    Правда, есть и не совсем объяснимые вещи. Например, у «Лиона» всего лишь две победы в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лорьян» на данный момент опережает «Лион» на одно очко. И это с учетом того, что гости в пяти последних турах одержали лишь одну победу.

    Очевидно, что «Лорьян» сейчас выглядит не так бодро, как в первой половине сезона. Но при этом нет никаких сомнений, что команда Режиса Ле Бри вполне может шокировать лионскую публику.

    К слову, осенью «Лорьян» выиграл у «Лиона» со счетом 3:1.

    Ставка: обе команды забьют за 1.76.

    Общий коэффициент — 6.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.44
  • Прогноз на матч Александрия — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монца — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 5 марта: прогноз, ставка (6.64), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Экспресс. «Интер» не оставит шансов «Лечче», а «Герта» забьет на поле «Байера»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры