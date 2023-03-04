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    «Арсенал», «Бавария» и «Аталанта» выиграют свои матчи

    Экспресс 4 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Арсенал»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» с 60 очками в настоящий момент лидирует в чемпионате Англии, на пять баллов опережая «Манчестер Сити». Несколько дней тому назад «канониры» одержали дома крупную победу над «Эвертоном» со счетом 4:0.

    Таким образом, они выиграли в третий раз подряд. Перед этим же «Арсенал» провел три матча без побед. В родных стенах лондонцы выиграли в 12 из 15 предыдущих матчей и потерпел только одно поражение.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Борнмут» с 21 баллом занимает предпоследнее место, но от безопасной строки отстает всего на один пункт.

    В минувшем туре «вишни» дома проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:4, а игровым днем ранее обыграли на выезде 1:0 «Вулверхэмптон». И данная виктория стала единственной за девять последних туров. На выезде «Борнмут» до победы над «волками» потерпел шесть кряду поражений.

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    • «Арсенал» выиграл у «Бормута» в пяти из шести матчей, в том числе и в первом круге 3:0. Так что на своем поле «канониры» также не должны испытать проблем, учитывая нынешние состояния клубов.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.71.

    «Штутгарт» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт» с 19 набранными очками занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Германии. Причем опасную зону он опережает только по дополнительным показателям.

    В своей последней игре первенства «швабы» потерпели гостевое поражение от аутсайдера «Шальке» со счетом 1:2, что стало для них четвертым проигрышем за пять поединков. А победил «Штутгарт» всего один раз за восемь предыдущих матчей.

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    «Бавария» делит с дортмундской «Боруссией» первую строку в Бундеслиге, имея в активе по 46 баллов. В прошлом туре мюнхенцы на своем поле разгромили со счетом 3:0 открытие этого сезона «Унион».

    Отметим, что «Бавария» выиграла 10 из 15 последних матчей в чемпионате Германии, проиграв только один раз, а на выезде она побеждала в четырех из семи предыдущих поединков при одном фиаско.

    Гранд немецкого футбола даже вне родных стен должен разобраться с одним из аутсайдеров лиги.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.60.

    «Аталанта» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    После 24 проведенных туров «Аталанта» с 41 баллом занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая на четыре пункта от четвертой строки. В минувшем туре клуб из Бергамо потерпела гостевое поражение от «Милана» со счетом 0:2.

    И это фиаско стало для команды вторым подряд без забитых голов и третим проигрыш «всухую» за четыре матча. Перед этим она набирала очки в шести кряду поединках, по три раза победив и сыграв вничью.

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    В турнирной таблице итальянского первенства «Удинезе» с 31 баллом перед этим туром занимает десятое место, существенно отстав от еврозоны. В прошлом туре фриульцы дома расписали ничью со «Специей» 2:2.

    И тем самым они продлили безвыигрышную серию команды до пяти поединков, где она набрала только три очка. Кстати, из 16 последних матчей в Серии А «маленькие зебры» выиграли всего один. На выезде «Удинезе» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    После двух неудач подряд «Атланта» на своем поле будет настроена прервать свою негативную серию и вполне может одолеть фриульцев, которые слабо выступают в последнее время.

    Ставка: победа «Аталанты» за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.43.

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    Экспресс 4 марта: прогноз, ставка (4.43), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Экспресс. «Арсенал», «Бавария» и «Аталанта» выиграют свои матчи
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