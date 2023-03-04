В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» с 60 очками в настоящий момент лидирует в чемпионате Англии, на пять баллов опережая «Манчестер Сити». Несколько дней тому назад «канониры» одержали дома крупную победу над «Эвертоном» со счетом 4:0.

Таким образом, они выиграли в третий раз подряд. Перед этим же «Арсенал» провел три матча без побед. В родных стенах лондонцы выиграли в 12 из 15 предыдущих матчей и потерпел только одно поражение.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Борнмут» с 21 баллом занимает предпоследнее место, но от безопасной строки отстает всего на один пункт.

В минувшем туре «вишни» дома проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:4, а игровым днем ранее обыграли на выезде 1:0 «Вулверхэмптон». И данная виктория стала единственной за девять последних туров. На выезде «Борнмут» до победы над «волками» потерпел шесть кряду поражений.

«Арсенал» выиграл у «Бормута» в пяти из шести матчей, в том числе и в первом круге 3:0. Так что на своем поле «канониры» также не должны испытать проблем, учитывая нынешние состояния клубов.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1.71.

«Штутгарт» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

«Штутгарт» с 19 набранными очками занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Германии. Причем опасную зону он опережает только по дополнительным показателям.

В своей последней игре первенства «швабы» потерпели гостевое поражение от аутсайдера «Шальке» со счетом 1:2, что стало для них четвертым проигрышем за пять поединков. А победил «Штутгарт» всего один раз за восемь предыдущих матчей.

«Бавария» делит с дортмундской «Боруссией» первую строку в Бундеслиге, имея в активе по 46 баллов. В прошлом туре мюнхенцы на своем поле разгромили со счетом 3:0 открытие этого сезона «Унион».

Отметим, что «Бавария» выиграла 10 из 15 последних матчей в чемпионате Германии, проиграв только один раз, а на выезде она побеждала в четырех из семи предыдущих поединков при одном фиаско.

Гранд немецкого футбола даже вне родных стен должен разобраться с одним из аутсайдеров лиги.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.60.

«Аталанта» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

После 24 проведенных туров «Аталанта» с 41 баллом занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая на четыре пункта от четвертой строки. В минувшем туре клуб из Бергамо потерпела гостевое поражение от «Милана» со счетом 0:2.

И это фиаско стало для команды вторым подряд без забитых голов и третим проигрыш «всухую» за четыре матча. Перед этим она набирала очки в шести кряду поединках, по три раза победив и сыграв вничью.

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В турнирной таблице итальянского первенства «Удинезе» с 31 баллом перед этим туром занимает десятое место, существенно отстав от еврозоны. В прошлом туре фриульцы дома расписали ничью со «Специей» 2:2.

И тем самым они продлили безвыигрышную серию команды до пяти поединков, где она набрала только три очка. Кстати, из 16 последних матчей в Серии А «маленькие зебры» выиграли всего один. На выезде «Удинезе» проиграл четыре из пяти последних матчей.

После двух неудач подряд «Атланта» на своем поле будет настроена прервать свою негативную серию и вполне может одолеть фриульцев, которые слабо выступают в последнее время.

Ставка: победа «Аталанты» за 1.62.

Общий коэффициент — 4.43.