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    Голевой обмен в Дортмунде и очередной выигрыш «Наполи»

    Экспресс дня 3 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 марта
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    «Наполи»
    В данном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Италии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» с 46 набранными очками сейчас делит первое место с «Баварией» в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом туре дортмундцы на выезде одолели «Хоффенхайм» со счетом 1:0.

    И данная виктория стала для «шмелей» пятой подряд и в третий раз за пять матчей они сыграли на ноль. На своем поле «Боруссия» побеждала в пяти последних встречах и не проигрывает в восьми кряду поединках, потеряв за это время только два очка.

    «РБ Лейпциг» перед этим туром занимает четвертое место, имея в своем активе 42 очка. В своей последней игре чемпионата «быки» на своем поле одолели франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:1.

    И это их десятая победа за 15 последних матчей в Бундеслиге и только один раз за это время они проиграли. На выезде же «Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних игр, а не проигрывает в гостях вот уже семь встреч кряду.

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    • От данного поединка вполне можно ждать обмена голами, ведь у этих команда настолько мощные линии нападения.

    Ставка: обе забьют — да за 1.54.

    «Наполи» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи» с большим отрывом лидирует в Серии А, и вряд ли что-то сможет помешать команде завоевать Скудетто. В настоящий момент у неаполитанцев 65 набранных очков и отрыв от преследователей в 18 баллов.

    В минувшем туре первенства «голубые» обыграли на выезде «Эмполи» со счетом 2:0, что стало для них восьмой викторией подряд в чемпионате, где они пропустили лишь два гола. Дома «Наполи» побеждал в девяти последних матчах.

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    «Лацио» перед этим туром занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 45 очков. В своей последней проведенной игре первенства римляне с трудом дома одолели аутсайдера «Сампдорию» со счетом 1:0.

    И это для них вторая виктория подряд в рамках Серии А. Перед этим они провели три матча без побед. Отметим, что только в одном из восьми последних матчей они остались без набранных очков. На выезде «Лацио» побеждал в шести из девяти последних матчей.

    «Наполи» сейчас на столько силен, что должен продлевать свою победную серию, несмотря на то что в гости приедет довольно-таки непростой соперник.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.63.

    «Ницца» — «Осер»

    Футбол. Чемпионат Франции

    С 41 набранным очком «Ницца» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, незначительно отставая от еврокубковой зоны.

    В своей последней игре в рамках Лиги 1 «орлята» неожиданно на выезде разгромили «Монако» со счетом 3:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, шесть из которых были выиграны, и где было пропущено только два гола.

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    «Осер» с 21 зачетным пунктом перед этим туром занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1. Причем только по дополнительным показателям он опережает «Аяччо» из зоны вылета.

    В минувшем игровом дне бургундцы обыграли на выезде крепкий «Лорьян» со счетом 1:0, продлив тем самым победную серию до двух игр, а не проигрывают они уже в четырех кряду поединках. Ранее «Осер» потерпел семь подряд поражений.

    «Ницца» набрала превосходный ход и на своем поле наверняка справиться с командой, которая идет в нижней части турнирки.

    Ставка: победа «Ниццы» за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.06.

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    Экспресс дня 3 марта: прогноз, ставка (4.06), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Экспресс. Голевой обмен в Дортмунде и очередной выигрыш «Наполи»
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