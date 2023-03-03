В данном экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Германии, Италии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» с 46 набранными очками сейчас делит первое место с «Баварией» в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом туре дортмундцы на выезде одолели «Хоффенхайм» со счетом 1:0.

И данная виктория стала для «шмелей» пятой подряд и в третий раз за пять матчей они сыграли на ноль. На своем поле «Боруссия» побеждала в пяти последних встречах и не проигрывает в восьми кряду поединках, потеряв за это время только два очка.

«РБ Лейпциг» перед этим туром занимает четвертое место, имея в своем активе 42 очка. В своей последней игре чемпионата «быки» на своем поле одолели франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:1.

И это их десятая победа за 15 последних матчей в Бундеслиге и только один раз за это время они проиграли. На выезде же «Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних игр, а не проигрывает в гостях вот уже семь встреч кряду.

От данного поединка вполне можно ждать обмена голами, ведь у этих команда настолько мощные линии нападения.

Ставка: обе забьют — да за 1.54.

«Наполи» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» с большим отрывом лидирует в Серии А, и вряд ли что-то сможет помешать команде завоевать Скудетто. В настоящий момент у неаполитанцев 65 набранных очков и отрыв от преследователей в 18 баллов.

В минувшем туре первенства «голубые» обыграли на выезде «Эмполи» со счетом 2:0, что стало для них восьмой викторией подряд в чемпионате, где они пропустили лишь два гола. Дома «Наполи» побеждал в девяти последних матчах.

«Лацио» перед этим туром занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 45 очков. В своей последней проведенной игре первенства римляне с трудом дома одолели аутсайдера «Сампдорию» со счетом 1:0.

И это для них вторая виктория подряд в рамках Серии А. Перед этим они провели три матча без побед. Отметим, что только в одном из восьми последних матчей они остались без набранных очков. На выезде «Лацио» побеждал в шести из девяти последних матчей.

«Наполи» сейчас на столько силен, что должен продлевать свою победную серию, несмотря на то что в гости приедет довольно-таки непростой соперник.

Ставка: победа «Наполи» за 1.63.

«Ницца» — «Осер»

Футбол. Чемпионат Франции

С 41 набранным очком «Ницца» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, незначительно отставая от еврокубковой зоны.

В своей последней игре в рамках Лиги 1 «орлята» неожиданно на выезде разгромили «Монако» со счетом 3:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, шесть из которых были выиграны, и где было пропущено только два гола.

Все прогнозы на футбол

«Осер» с 21 зачетным пунктом перед этим туром занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1. Причем только по дополнительным показателям он опережает «Аяччо» из зоны вылета.

В минувшем игровом дне бургундцы обыграли на выезде крепкий «Лорьян» со счетом 1:0, продлив тем самым победную серию до двух игр, а не проигрывают они уже в четырех кряду поединках. Ранее «Осер» потерпел семь подряд поражений.

«Ницца» набрала превосходный ход и на своем поле наверняка справиться с командой, которая идет в нижней части турнирки.

Ставка: победа «Ниццы» за 1.62.

Общий коэффициент — 4.06.