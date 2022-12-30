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    Три очка для «Ливерпуля» и «Реала», голы в Виго

    Экспресс дня 30 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 декабря
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    «Ливерпуль»
    В этом экспрессе из трех матчей от LiveSport.ru на этот раз будут поединки с участием «Ливерпуля» и «Реала». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» с 25 очками на текущий момент идет на шестой позиции, существенно отставая от лидера чемпионата, но от четвертого места расстояние составляет пять пять баллов, которые еще вполне возможно отыграть.

    Команда Клоппа по четыре раза расходилась миром и уступала, а также добилась семи побед. После перерыва, связанного с проведением ЧМ-2022, мерсисайды несколько дней тому назад в гостях одолели «Астон Виллу» 3:1, что стало для них третьей викторий подряд в рамках чемпионата.

    «Лестер» же в турнирной таблице Премьер-лиги расположился на 13 позиции, имея в активе 17 баллов. Причем зону вылета он опережает всего лишь на четыре очка, так что спокойно себя не чувствует.

    «Лисы» слабо стартовали в чемпионате и некоторое время шли последними, однако с октября они проиграл только три встречи из девяти проведенных, а также пять раз выиграли. В прошлом же туре коллектив Роджерса дома потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» 0:3.

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    • «Ливерпуль» продолжает погоню за топ-4 и на своем поле не должен терять очки с очень нестабильным «Лестером».

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.44.

    «Вальядолид» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Вальядолид», который только вернулся в элиту испанского футбола, с 17 очками на текущий момент разместился на 12 строке в турнирной таблице. Причем коллектив обходит зону вылета на шесть баллов.

    Стоит отметить удачное выступление «фиолетово-белых» в родных стенах, где они набрали львиную долю своих баллов. В своей последней игре чемпионата они в гостях потерпели крупное поражение от «Атлетика» 0:3, после чего одержали крупную викторию в Кубке Испании.

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    Мадридский «Реал» же в текущем розыгрыше Примеры сейчас идет на второй строчке, имея в своем активе 35 баллов, проигрывая первой «Барселоне» всего два очка.

    «Сливочные» смогли добыть 11 викторий, дважды разошлись миром и потерпели одно фиаско, которое было в ноябре в выездном поединке от «Райо Вальекано» 2:3, после чего они дома одолели «Эльче» 2:1.

    Несмотря на удачное выступление «Вальядолида» в родных стенах, против одного из лидеров первенства шансов у хозяев немного.

    Ставка: победа «Реала» за 1.50.

    «Сельта» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании

    С 12 набранными баллами «Сельта» расположилась на 17 позиции в турнирной таблице испанского элитного дивизиона. При этом опасную зону она опережает всего лишь на один пункт.

    Клуб из Виго в текущем чемпионате по три раза побеждал и расходился миром, а также потерпел восемь поражений. В своей последней игре в рамках Примеры он на выезде разошелся нулевой ничьей с «Райо Вальекано».

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    «Севилья» же в турнирной таблице Примеры находится аж на 18 строчке, имея в активе 11 очков. Соответственно от безопасной позиции она отстает на один балл.

    «Нервионцы» в этом сезоне всего дважды одерживали виктории, пять матчей завершили ничьей и в семи терпели поражения. В предыдущем туре чемпионата они дома уступили «Реалу Сосьедад» 1:2, тем самым доведя свою безвыигрышную серию до пяти встреч.

    Обе команды в этом сезоне очень слабо играют в защите, так что на пару забитых мячей здесь вполне можно рассчитывать.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.54.

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    Экспресс дня 30 декабря: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Экспресс. Три очка для «Ливерпуля» и «Реала», голы в Виго
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