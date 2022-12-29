В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетико» встретится с худшей на данный момент командой Ла Лиги. «Эльче» до сих пор набрал лишь четыре очка и находится на последней строчке в турнирной таблице.

В рамках чемпионата «Эльче» в текущем сезоне еще не побеждал. А перед перерывом команда Хорхе Альмирона проиграла четыре из пяти матчей.

«Атлетико» тоже не лучшим образом провел заключительный отрезок перед чемпионатом мира. «Матрасники» сыграли вничью с «Эспаньолом» и уступили «Кадису» и «Мальорке».

На своем поле команда Диего Симеоне выиграла лишь два из шести матчей. Еще в двух случаях «Атлетико» проиграл.

Но в предстоящем матче «Атлетико», скорее всего, наберет три очка. Ранее у «матрасников» никогда не было проблем с этим соперником. «Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей против «Эльче» с общим счетом 10:1.

Ставка: победа «Атлетико» + тотал больше 1,5 за 1.49.

«Марсель» — «Тулуза»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» занимает четвертое место после 15-ти туров, отставая на 11 очков от «ПСЖ», на шесть от «Ланса» и на одно от «Ренна». Впереди непростая борьба за путевку в Лигу чемпионов.

«Марсель» неудачно провел октябрь, но перед перерывом одержал две важнейшие победы — нал «Лионом» и «Монако».

Благодаря победе над «Лионом» провансальцы прервали домашнюю безвыигрышную серию из трех матчей.

«Тулуза» в четырех предыдущих матчах набрала лишь одно очко. После ничьей со «Страсбургом» команда Филиппа Монтанье проиграла «Лансу», «Монако» и «Ренну».

И, пожалуй, главный факт: «Тулуза» проиграла пять из шести предыдущих матчей на выезде.

Вполне вероятно, что «Марсель» обыграет команду, которой тяжело даются матчи в гостях.

Ставка: победа «Марселя» за 1.56.

«Ницца» — «Ланс»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ланс» — главный конкурент «ПСЖ» в борьбе за титул. Да, как ни странно, но именно эта команда на данный момент находится ближе всех к парижскому гранду.

И самое интересное, что после визита на Лазурный берег «Ланс» ждет домашняя встреча с «ПСЖ».

Победная серия «Ланса» составляет уже пять матчей. Но кроме этого, также стоит обратить внимание на то, что команда Франка Эса до сих пор потерпела лишь одно поражение.

«Ницца», между тем, ни разу не проигрывала в шести предыдущих турах, набрав на этом отрезке 12 очков.

Все прогнозы на Лигу 1

Несмотря на то, что «Ланс» здорово проводит сезон, результаты «Ниццы», в том числе домашние, указывают на то, что ставка на победу гостей может оказаться не самым удачным решением. К слову, три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Ниццы».

Здесь явно напрашивается ставка на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Общий коэффициент — 4.34.