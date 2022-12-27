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    «МЮ» обыграет «Ноттингем Форест», а «Борнмут» забьет на поле «Челси»

    Экспресс дня 27 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 декабря
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    В первом официальном матче после перерыва «МЮ» выиграл у «Бернли» в Кубке лиги
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» провалил осеннюю часть сезона. На данный момент «синие» занимают восьмое место в АПЛ. Понятно, что о чемпионстве речь уже не идет.

    Перед перерывом «Челси» потерпел три поражения подряд. Команда Грэма Поттера уступила «Арсеналу» и «Ньюкаслу» в рамках АПЛ, а также вылетела з Кубка лиги, проиграв «Манчестер Сити».

    Если говорить конкретно о чемпионате, то здесь у «Челси» серия из пяти матчей без побед — две ничьи и три поражения.

    Несмотря на столь ужасные цифры, букмекеры все равно подталкивают к тому, чтобы зарядить на фаворита. Но ставить на победу «Челси» за 1.34 — так себе идея. Вполне вероятно, что «Борнмут» тоже сможет забить в предстоящем матче, учитывая серьезные проблемы соперника в обороне.

    Ставка: гол «Борнмута» за 1.84.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» уже успел провести один официальный матч после паузы. В прошлую среду «красные дьяволы» одержали домашнюю победу над «Бернли» (2:0) и вышли в следующий раунд Кубка лиги.

    Стоит отметить, что в это матче с первых минут играли Бруну Фернандеш, Каземиро и Маркус Рэшфорд, которые вместе со своими сборными дошли до четвертьфинала ЧМ-2022.

    В общем, кадровая ситуация в «МЮ» под контролем, в этом плане Эрик тен Хаг может быть спокоен.

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    «Ноттингем Форест» тоже вышел в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив на выезде «Блэкберн Роверс».

    Но в контексте предстоящей встречи нужно обратить внимание на другой факт: «Ноттингем» ни разу не выигрывал на выезде в рамках АПЛ. В семи гостевых матчах у команды Стива Купера пять поражений.

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    • В отличие от матча с участием «Челси», в данном случае действительно есть смысл рассмотреть ставку на фаворита. «МЮ» здорово выглядел в недавней игре с «Бернли».

    Ставка: победа «МЮ» + тотал больше 1,5 за 1.51.

    «Бернли» — «Бирмингем»

    Футбол. Чемпионшип

    «Бернли» по-прежнему единолично возглавляет таблицу Чемпионшипа. Правда, отрыв от ближайшего преследователя составляет лишь три очка.

    После перерыва «Бернли» одержал победу над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро», забив при этом в общей сложности шесть мячей.

    Еще в одном матче «Бернли» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке лиги. Команда Венсана Компани неплохо сопротивлялась на «Олд Траффорд», но силы были неравны.

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    «Бирмингем» тем временем пока не проигрывал после перерыва. После ничьей с «Блэкпулом» команда Джона Юстаса выиграла на своем поле у «Рединга».

    Примечательно, что у «Бирмингема» лишь два поражения в восьми предыдущих матчах на выезде. Но в данном случае на это вряд ли стоит чересчур обращать внимание. Гостям будем сложно выстоять на поле команды, которая еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле.

    Ставка: победа «Бернли» за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.50.

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    Экспресс дня 27 декабря: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Экспресс. «МЮ» обыграет «Ноттингем Форест», а «Борнмут» забьет на поле «Челси»
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