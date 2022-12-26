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    «Арсенал» обыграет «Вест Хэм», а «Астон Вилла» забьет «Ливерпулю»

    Экспресс дня 26 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 декабря
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    «Арсенал» потерял лишь пять очков в 14-ти предыдущих турах АПЛ
    В новом экспрессе рассмотрим несколько ближайших матчей в английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вулверхэмптон» стал одним из главных разочарований осенней части сезона. На данный момент «волки» занимают последнее место в таблице АПЛ.

    И в связи с этим незадолго до перерыва руководство клуба нашло для команды нового тренера. Им стал Хулен Лопетеги, известный по работе с «Реалом» и «Севильей».

    В декабре «Вулверхэмптон» провел два товарищеских матча — сыграл вничью с «Эмполи» и одержал победу над «Кадисом».

    Вскоре после этого команда Лопетеги вышла в следующий раунд Кубка лиги, выиграв на своем поле у «Джиллингема».

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    Есть подозрение, что «Вулверхэмптон» неприятно удивит соперника в предстоящем матче. «Эвертон» очень невыразительно играл до перерыва, и, скорее всего, в этом плане ничего не поменяется. «Ириски» мучаются под руководством Фрэнка Лэмпарда.

    Ставка: гол «Вулверхэмптона» за 1.43.

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» ждет тяжелейший выездной матч в Бирмингеме. Юргену Клоппу будет противостоять Унаи Эмери, возглавивший «Астон Виллу» в начале прошлого месяца.

    «Астон Вилла» мощно провела первые матчи в АПЛ под руководством испанского тренера, выиграв у «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

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    Во время перерыва «Вилла», как и «Ливерпуль», провела ряд товарищеских матчей. В одном из них команда Эмери выиграла у «Челси» (1:0).

    «Ливерпуль» в середине минувшей недели вылетел из Кубка лиги, уступив на выезде «Манчестер Сити». «Красные» пропустили от «горожан» три мяча. Вряд ли «Астон Вилла» отгрузит в ворота «Ливерпуля» «трёшку», но забить как минимум один мяч хозяева вполне способны.

    Ставка: тотал «Астон Виллы» больше 1,0 за 1.85.

    «Арсенал» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» стал главной сенсацией первой части английского сезона. «Канониры» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги.

    И результаты «Арсенала» действительно впечатляют: 12 побед и лишь одно поражение в 14-ти матчах.

    Понятно, что далеко не все верят, что лондонский клуб сможет продолжить в том же духе и после перерыва. Тем более с учетом того, что в ближайшее время не будет играть Габриэл Жезус, получивший травму колена.

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    • Но, с другой стороны, недавние товарищеские матчи подтвердили, что «Арсенал» в полном порядке и без бразильского нападающего.

    Команда Микеля Артета одержала победы над «Лионом» и «Миланом». В матче с «Ювентусом» (0:2), несмотря на поражение, «канониры» тоже доминировали.

    Матчи против «Вест Хэма» никогда не бывают простыми, но, скорее всего, «Арсенал» наберет три очка и как минимум сохранить отрыв от «Манчестер Сити».

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.10.

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