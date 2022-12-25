В предстоящем экспрессе из трех матчей от LiveSport.ru на этот раз будут поединки чемпионатов Турции и Азербайджана. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Галатасарай» — «Истанбулспор»

Футбол. Чемпионат Турции

«Галатасарай» после провального прошлого сезона, в этом замахнулся на золотые медали. Сейчас он с 27 очками идет на второй позиции, но от первого «Фенербахче» отстает всего на два пункта.

В рамках Суперлиги у «львов» на данный момент серия из четырех матчей без поражений. Началась она мировым результатом, а продолжилась тремя выигрышами. В своей последней игре чемпионата «Галатасарай» разгромил со счетом 7:0 «Башакшехир».

«Истанбулспор» в этом сезоне решает вопрос с сохранением прописки в элитном турецком дивизионе. На текущий момент коллектив с 8 очками идет предпоследним, отставая на шесть баллов от безопасной строки.

Команда проиграла свои последние пять матчей чемпионата страны, но в четырех случаях она смогла забить. В прошлом туре было фиаско гостевое поражение от середняка «Гиресунспора» 2:3.

Вряд ли что-то помешает одному из лидеров чемпионата на своем поле не добыть благоприятный результат с аутсайдером.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 1.44.

«Газиантеп» — «Бешикташ»

Футбол. Чемпионат Турции

С 16 зачетными пунктами «Газиантеп» разместился на экваторе турнирной таблицы. Команда имеет хороший запас перед зоной вылета, но в то же время существенно отстает от еврокубковых мест.

У коллектива только одна виктория за последние пять встреч чемпионата при двух мировых исходах и таком же количестве поражений. Однако стоит отметить, что только раз в данном отрезке она не смогла забить.

«Бешикташ» же в турнирной таблице турецкой Суперлиги находится на пару строк выше предстоящего противника, но имеет на шесть баллов в активе больше и незначительно отстает от еврозоны.

«Черные орлы» не совсем удачно провели заключительный отрезок чемпионата, дважды проиграв за пять игр, но каждый раз на выезде. Еще в этот период они дважды выиграли и дважды сыграли вничью.

«Газиантеп» на своем поле редко когда уходит с поля без забитого мяча, а «Бешикташ» в свою очередь имеет одну из лучших атак в лиге. В общем, на верховой тотал здесь вполне рассчитывать можно.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.67.

«Зира» — «Кяпаз»

Футбол. Чемпионат Азербайджана

«Зира» в этом сезоне нацелилась на еврокубки. Сейчас она с 27 очками находится на заветной четвертой позиции, много проигрывая топ-3, а ближайшего преследователя обходит на три пункта.

К данной встрече команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделила мировые исходы и выигрыши. В минувшем туре она разделила очки на выезде с коллектив из второй части турнирки «Шамахи» 0:0.

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«Кяпаз» же в текущем сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Азербайджана. По итогам 17 туров он идет предпоследним, опережая последнее место всего лишь на балл.

Всего же за турнирную дистанцию команда насобирала 11 баллов, дважды победив при пяти мировых и десяти фиаско. Сейчас у нее в чемпионате 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой было два проигрыша и три ничьи.

«Зира» сейчас выглядит посильнее «Кяпаза», да и дома выиграла у него в последних четырех поединка. Так что ставим здесь на хозяев.

Ставка: победа «Зиры» за 1.60.

Общий коэффициент — 3.84.