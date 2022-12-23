В новом экспрессе их трех матчей рассмотрим игры чемпионатов Азербайджана, Кипра и Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Нефтчи» — «Шамахи»

Футбол. Чемпионат Азербайджана

По итогам 17 туров азербайджанского чемпионата «Нефтчи» с 35 очками разместился на третьей строке в турнирной таблице, много проигрывая лидеру, а от второй строки отстает на пять баллов.

Преследователей же бакинцы опережают внушительно. В отрезке последних шести встреч они проиграли только лидирующему «Карабаху» 0:4, раз сыграли вничью и добились четырех выигрышей.

«Шамахи» находится в середине турнирной таблицы, имея на счету 13 баллов. Что правда, последнюю позицию, а с ней же зону вылета, клуб опережает только на три пункта.

В рамках чемпионата страны коллектив не знает горечи поражений на протяжении последних пяти игр, дважды выиграв и трижды сыграв вничью. Однако в этом отрезке он встречался с соседями по турнирке.

«Нефчи» только раз за десять очных матчей не смог обыграть «Шамахи» на своем поле. Наверняка бакинцы продлят эту успешную серию, выиграв данный поединок.

Ставка: победа «Нефтчи» с форой (-1) за 1.44.

«Анортосис» — «Кармиотисса»

Футбол. Чемпионат Кипра

«Анортосис» является одним из самых титулованных клубов Кипра, но в последнее время он не радует своих фанов. Вот и в этом чемпионате команде еще нужно решить вопрос с попаданием в топ-6.

На данный момент коллектив из Фамагусты разместился на восьмой строке, отставая от шестой позиции на четыре балла. В отрезке последних пяти встреч у него только одна виктории, еще раз была зафиксирована ничья и трижды он уступал.

«Кармиотисса» имеет в своем активе на три очка меньше, чем у предстоящего противника, и разместилась на пару строк ниже в турнирке. Команда вряд ли попадет в топ-6 и наверняка будет вести борьбу за выживание в элите.

К данному же поединку «красно-белые» подходят с серией из трех поражений подряд. Победить же команда смогла лишь раз за семь минувших матчей чемпионата.

Несмотря на все свои проблем, на своем поле «Анортосис» все-таки обязан обыгрывать команду уровня своего предстоящего противника.

Ставка: победа «Анортосиса» за 1.49.

«Конна Квей» — «Нью-Сейнтс»

Футбол. Чемпионат Уэльса

«Конна Квей» достойно проводит это сезон и по итогам 16 туров идет на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре балла, но сыграв на матч больше чем он.

За 16 игр команда победила в 12 из них, раз с еще сыграла вничью и потерпела три фиаско. К данному же поединку она подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата, где восемь раз победила.

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«Нью-Сейнтс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене. Вот и на этот раз коллектив уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка при игре в запасе.

Пока еще в этом чемпионате коллектив не знал горечи поражений, выиграв 13 игр из 15 проведенных при двух мировых исходах, забив уже 52 гола, а пропустив только пять в свои ворота.

Так как оба коллектива имеют хорошие линии нападения, то в их очном противостоянии с большой долей вероятности можно ожидать обмена забитыми мячами.

Ставка: обе забьют — да за 1.65.

Общий коэффициент — 3.54.