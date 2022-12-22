В новом экспрессе рассмотрим предстоящее противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в Кубке лиги, а также матчу из Кубка Испании и чемпионата Кипра. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Футбол. Кубок английской лиги

В Англии на этой неделе состоится очередная серия противостояния Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. На этот раз их команды сыграют в рамках Кубка лиги.

Разумеется, оба тренера недовольны тем, что английский сезон возобновляется буквально через несколько дней после финала чемпионата мира.

Как минимум в ближайшие дней десять ни у «Ливерпуля», ни у «Ман Сити» не будет возможности рассчитывать на всех основных исполнителей.

Правда, если посмотреть на ориентировочные составы, то не так уж там все и плохо. Например, за «Сити» готовы сыграть Эрлинг Холанн, Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Рияд Марез. У «Ливерпуля» точно будут Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес, Наби Кейта и Тиаго Алькантара.

Хотя зная, какое у Клоппа отношение к Кубку лиги, можно предположить, что он пожертвует результатом в этой игре ради предстоящего матча АПЛ против «Астон Виллы».

И все равно здесь напрашивается ставка на голы, несмотря на то, что букмекеры больше склоняются к тому, что «Ман Сити» возьмет у «Ливерпуля» реванш за поражения в Суперкубке Англии и октябрьской игре в АПЛ.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.56.

«Арис» — АПОЭЛ

Футбол. Чемпионат Кипра

«Арис» Александра Кокорина занимает четвертое место, отставая от АПОЭЛ на пять очков.

«Арис» начал декабрь с победы над «Анортосисом», после чего сыграл вничью с АЭЛ и «Олимпиакосом» — обе игры завершились со счетом 0:0.

К слову, в недавних матчах «Арис» играл без Кокорина, которого снова беспокоит травма. Когда он вернется на поле, пока неизвестно.

Победная серия АПОЭЛ составляет уже девять матчей. Примечательно, что в текущем чемпионате клуб из Никосии до сих пор пропустил лишь пять мячей. У «Ариса» не такая надежная оборона, хотя и он пропускает в среднем за игру меньше гола. И да, «Арис» ни разу не проигрывал в девяти предыдущих турах.

Скорее всего, предстоящий матч не порадует болельщиков результативным футболом. Все указывает на то, что игра получится низовой.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 2.58.

«Овьедо» — «Гранада»

Футбол. Кубок Испании

В Испании на этой неделе проходят матчи кубка страны. И в одном из них встретятся два участника Сегунды. Очень похоже на то, что намечается серьезная битва.

«Гранада» занимает шестое место в таблице Сегунды, а «Овьедо» — 14-е, хотя набрал всего лишь на пять очков меньше, чем соперник.

В начале октября «Овьедо» обыграл «Гранаду» на своем поле в рамках чемпионата — 1:0.

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И еще один важный факт: в пяти предыдущих матчах с участием «Овьедо» ни разу не было забито больше одного мяча.

При этом у «Гранады» в последнее время тоже было много низовых матчей — четыре из пяти предыдущих.

В общем, никто не удивится, если в этом матче в основное время будет либо ничья 0:0, либо победа одной из команд со счетом 1:0.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.75.