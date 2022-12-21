В традиционном экспрессе из трех матчей от LiveSport.ru на этот раз будет поединок Кубка английской лиги, а также игры чемпионатов Греции и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Футбол. Кубок английской лиги

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» традиционно ведет борьбу за попадание в топ-4. На перерыв коллектив ушел на пятой строке, но от четвертой отстает на три очка при игре в запасе.

Перед паузой на ЧМ-2022 манкунианцы выиграли два своих последних поединка, но проиграли оба товарняка. Что касаемо этого розыгрыша Кубка лиги, то там «МЮ», преодолел два этапа, забивая каждый раз своим соперникам по четыре мяча.

«Бернли», который вылете из АПЛ по итогам прошлого сезона, с ходу намерен туда вернуться. Сейчас во втором по рангу дивизиону Англии он лидирует, оторвавшись от третьей строки на восемь пунктов.

К данной же игре «бордовые» подходят с серией из четырех викторий. Причем две из них были добыты уже после перерыва. «Бернли» также преодолел два раунда на этом турнире, но каждый раз имея дела с командам из низших лиг.

И хотя к манкунианцам вернулись не все игроки после ЧМ-2022, они все же выглядят в этой паре безоговорочным фаворитом и должны решать вопрос с выходом в следующий раунд еще в основное время.

Ставка: победа «МЮ» за 1.44.

«Селтик» — «Ливингстон»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Селтик» не знает себе равных на внутренней арене и мчит к очередному чемпионскому титулу. Клуб из Глазго уверенно лидирует в турнирной таблице ШПЛ, обходя второй «Рейнджерс» на девять баллов.

У «кельтов» просто превосходные показатели, ведь они выиграли 15 игр из 16 проведенных при одном фиаско. К данной же встрече они подходят с 9-матчевой победной серией в рамках чемпионата страны.

«Ливингстон» же мечтает пробиться в топ-6 по итогам первой части чемпионата и побороться за еврокубки. Сейчас коллектив идет на заветной шестой позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

Команда довольно-таки неплохо провела заключительный отрезок чемпионата, проиграв только раз за шесть встреч при двух мировых исходах и трех викториях.

«Селтик» еще никогда дома не уступал «Ливингстону» и наверняка продолжит эту традицию, выиграв с разницей в несколько мячей в этой встрече.

Ставка: победа «Селтика» с форой (-1,5) за 1.40.

«Янина» — «Олимпиакос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Янина» в этом сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе Греции. На текущий момент команда идет третьей с конца, опережая последнюю строку лишь на два балла.

За 13 проведенных поединков коллектив победил лишь в двух из них, три раза еще сыграл вничью и восемь раз проиграл. Причем к данной игре он подходит с серией из трех фиаско подряд.

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«Олимпиакос» проводит слабый сезон и за долгое время рискует не стать чемпионом Греции. Сейчас «легенды» разместились на четвертой строке в турнирнке, отставая аж на 12 баллов от лидера.

Клуб из города Пирей очень плохо стартовал, проиграв дважды за первые восемь туров. К данной же игре команда подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией на внутренней арене, трижды победив за этот период.

Как правило, «легенды» не имеют проблем со своим предстоящим противником даже на его поле. Вот и на этот раз ждем виктории гостей.

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.41.

Общий коэффициент — 2.84.