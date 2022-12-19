В предстоящем экспрессе рассмотрим поединки из первых дивизионов Англии, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уиган» — «Шеффилд Юнайтед»

Футбол. Чемпионшип

С 24 набранными очками «Уиган» находится в зоне вылета, на предпоследнем месте. Правда, отставание от безопасной строки составляет всего два балла, так что списывать команду со счетов пока рано.

Коллектив неудачно провел отрезок из девяти последних встреч, проиграв в шести из них. Еще в этот период он дважды расписал мировые и добился одного выигрыша. А в своих же двух последних матчах он набрал четыре очка.

«Шеффилд Юнайтед» является одним из претендентов на повышение в классе. На текущий момент команда находится на второй строке в турнирной таблице, но конкуренты отстают совсем незначительно.

«Клинки» за минувшие шесть встреч первенства потерпели только одну неудачу, а остальные пять матчей в этом отрезке они выиграли, причем четыре из них без пропущенных мячей.

«Клинки» не особо результативны, особенно на выезде, а «Уиган» имеет проблемы в атаке на любом поле. В общем, на верховой тотал здесь рассчитывать не приходится.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.73.

«Леганес» — «Сарагоса»

Футбол. Сегунда

«Леганес» разместился в середине турнирной таблицы второго испанского дивизиона, но вполне может финишировать в зоне плей-офф, от которой сейчас отстает всего лишь на пять баллов.

«Огурцы» превосходно проводят свой последний отрезок из девяти матчей, ни разу не проиграв за этот период. Однако в этот период они выиграли только четыре матча при пяти мировых исходах. Причем три из них пришлись на минувшие три игры.

«Сарагоса» в турнирной таблице разместилась на пару строк ниже предстоящего противника, имея на своем счету на два очка меньше.

Арагонцы также подходят к данной игре с внушительной беспроигрышной серией, но она скромнее, и состоит из пяти встреч. В этот период они трижды сыграли вничью и добились двух выигрышей.

«Леганес» особо успешен на своем поле и не должен проиграть сопернику, который вне родных стен не совсем уверенно выступает.

Ставка: 1Х за 1.41.

«Перуджа» — «Венеция»

Футбол. Серия Б

«Перуджа» — главный аутсайдер текущего розыгрыше Серии Б. С 13 набранными очками в 17 матчах команда замыкает турнирную таблицу. Причем расстоянии до безопасной строки составляет шесть пунктов.

Коллектив в своей последней проведенной игре уступил на выезде со счетом 2:3 «Кальяри», борющемуся за выход в элиту. До этого же «Перуджа» не проигрывала на протяжении четырех матчей, но победив только раз в данном отрезке.

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«Венеция» также барахтается в нижней части турнирной таблицы. Сейчас она с 19 очками находится на безопасной 15-й строке, но красную зону опережает только по разнице мячей.

«Трехцветные» не знают горечи поражений на протяжении четырех последних игр первенства. В этот удачный период они расписали одну мировую и добились трех выигрышей.

«Венеция» набрала неплохой ход и вполне может рассчитывать на очки на поле аутсайдера лиги.

Ставка: Х2 за 1.49.

Общий коэффициент — 3.63.